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Чего не стоит говорить другим: мудрец Хайям дал совет 1000 лет назад – всегда актуально

Опубликовано: 9 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Чего не стоит говорить другим: мудрец Хайям дал совет 1000 лет назад – всегда актуально
Чего не стоит говорить другим: мудрец Хайям дал совет 1000 лет назад – всегда актуально
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям — выдающийся ученый своей эпохи, внесший огромный вклад в развитие астрономии и алгебры в XI веке. В современном мире он более известен как великий мыслитель и поэт, оставивший после себя богатое наследие в форме рубаи — кратких философских четверостиший, отличающихся глубоким смыслом.

Его афоризмы сохраняют свою актуальность на протяжении десяти столетий, поскольку фундаментальные вопросы человеческого бытия остаются неизменными. Посредством своих рубаи Хайям передает свои размышления об устройстве мироздания, понятиях добра и зла, любви и предательства, а также о счастье и смысле жизни.

Во многих своих трудах мыслитель акцентирует внимание на ценности молчания и негативных последствиях пустой болтовни. Он предостерегает человека, рекомендуя не разглашать свои тайны.

С людьми ты тайной не делись своей. Ведь ты не знаешь, кто из них подлей. Как сам ты поступаешь с божьей тварью, Того же жди себе и от людей.

Философ дает ценное наставление: не стоит полностью доверять кому-либо и раскрывать свои сокровенные тайны. Многим людям свойственна такая черта, как вероломство. Тайна, озвученная публично, может быть впоследствии использована против самого человека. Стать жертвой обмана или манипуляций из-за собственной неосторожности в высказываниях достаточно просто.

Ранее мы рассказали, что быстро старит женщину.

Автор:
Анастасия Чувакова
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