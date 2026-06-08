Что старит женщину быстрее всего: мудрый Хайям назвал одну вещь — именно она превращает даже красотку в дряхлую старуху

Каждое четверостишие великого поэта, ученого и выдающегося философа всех времен Омара Хайяма представляет собой афоризм, преодолевший временные рамки. Он жил и творил почти тысячу лет назад, однако его рубаи по сей день поражают своей точностью, образностью и глубиной мысли.
Все его произведения пронизаны идеей гуманизма, где человек и его внутренний мир являются наивысшей ценностью. Мудрец призывал минимизировать печаль и учиться наслаждаться жизнью.
Общеизвестно, что женщин всегда волновал вопрос их внешней привлекательности. Стремление к красоте и молодости заложено в прекрасной половине человечества самой природой. Что же старит красавиц быстрее всего? Ответ на этот вопрос содержится в одном из рубаи.
Муки старят красавиц. Избавь от беды Ту, чьи веки прозрачны, а губы тверды. Будь с любимой нежней: красота ускользает, На лице оставляя страданий следы.
Мудрец дает четкий ответ — красота бессильна перед лицом мучений, страданий, переживаний и стресса. Его мысль сохраняет свою актуальность даже спустя 10 веков.
Сегодня человечеством изобретено невероятное количество уходовой косметики, индустрия красоты предлагает широкий спектр косметологических услуг.
Однако, все эти усилия могут оказаться напрасными, если человек постоянно находится в состоянии стресса.
Ранее мы рассказали, почему нельзя причинять другим боль и страдания.