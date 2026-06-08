Что старит женщину быстрее всего: мудрый Хайям назвал одну вещь — именно она превращает даже красотку в дряхлую старуху

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Омар Хайям одной фразой объяснил, чем никогда не должен делиться умный человек — особенно актуально сегодня

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Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

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Почему нельзя причинять боль и страдания другим: мудрый Хайям сделал предупреждение современному человечеству – стоит прислушаться

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Стоит ли наживать богатство: мудрый Омар Хайям открыл глаза на правду — ответ изменит жизнь многих

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Что такое любовь? Омар Хайям дал ответ еще 1000 лет назад — восточный мудрец знал в ней толк

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