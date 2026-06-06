Почему нельзя причинять боль и страдания другим: мудрый Хайям сделал предупреждение современному человечеству – стоит прислушаться

Произведения Омара Хайяма сохраняют свою актуальность на протяжении многих столетий, и в наши дни люди обращаются к его персидским стихам в поисках ответов на жизненные вызовы. В них можно найти решение практически любой проблемы.
Нередко люди совершают необдуманные поступки, что является ошибкой, чреватой серьезными последствиями.
Не зли других и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире, А что не так, то ты смирись. Холодной думай головой. Ведь в мире всё закономерно: Зло, излученное тобой, К тебе вернется непременно...
Человечество склонно поддаваться эмоциям, что привело к тому, что гнев, злость и оскорбления стали привычными для многих. В таких ситуациях действия часто бывают неосознанными, однако важно осознавать, что даже подобные эмоции способны привести к необратимым последствиям.
Причиняя вред другому человеку, необходимо помнить о законе бумеранга, согласно которому любое зло неизбежно возвращается к тому, кто его порождает. Иногда осознание этого приходит слишком поздно, поэтому лучше задуматься об этом уже сейчас.
Ранее мы рассказали, как найти настоящую любовь.