Дорога, которой нет: почему грандиозный железный путь через Сибирь существует только на картах

Почему так и не реализован 100-летний проект

Когда едешь по Западной Сибири, пейзаж за окном часами не меняется: тайга, снега, болота. Изредка — крошечная станция и пара домов. У путешественников возникает вопрос: как туда вообще добираются люди? Ответ: никак. Шесть огромных регионов страны до сих пор не связаны железнодорожными путями с остальной Россией. Вопрос не решается уже больше века, рассказывает автор канала «Путешествия со смыслом».

Художник, который обогнал инженеров

В начале XX века в Петербурге жил художник-полярник Александр Борисов. Ученик Шишкина и Куинджи, он ходил в арктические экспедиции, писал ледяные берега и тундру. А затем сделал нечто немыслимое для живописца: разработал детальный проект сети железных дорог от Мурманска до Оби. За собственные деньги.

В 1915 году вышла его книга. Борисов сам выезжал на трассу, высчитывал километры сложнейшего маршрута, убеждал министров. В сентябре того же года он получил официальное разрешение на изыскательские работы. В ноябре 1916 года Великий Северный путь включили в государственный план железнодорожного строительства. Но вскоре грянули потрясения, изменившие ход истории страны.

Пять попыток за сто лет

Первая попытка (начало 1920-х). Новое руководство страны вернулось к проекту. Рассматривали даже привлечение иностранных инвесторов — понимали, что без северной логистики страна задыхается. Но эксперты попросили паузу на стратегическую оценку. В условиях послевоенного восстановления проект заморозили.

Вторая попытка (1930-е). Решили строить только своими силами. Началось освоение знаменитого БАМа. За несколько лет проложили сотни километров пути. Но в 1941 году рельсы пришлось срочно демонтировать и отправить на нужды фронта.

Третья попытка (1950-е). Попытка проложить Трансполярную магистраль от Салехарда до Игарки. Но вечная мерзлота и болота оказались сильнее тогдашних технологий. Проект остановили.

Четвёртая попытка (1970-е). БАМ объявили «стройкой века». Восточный участок завершили, но до западной части Великого Северного пути так и не дошли.

Пятая попытка (наши дни). В конце 2025 года эксперты подготовили новый доклад. По проекту, цена вопроса — 50 триллионов рублей. В текущих экономических реалиях проект признан преждевременным.

Почему так дорого

Оценки стоимости разнятся в десятки раз. Сибирские учёные называли 1,4 трл рублей, региональные власти — 8 трлн. Последний расчёт экспертов — 50 трлн. Одни брали в расчёт только стоимость рельсового полотна. Другие добавляли развитие инфраструктуры. Один километр пути в горах сегодня обходится в 3 миллиарда рублей. А необходимость работать в условиях вечной мерзлоты только увеличивает стоимость проекта.

Получается, что Транссиб, построенный больше ста лет назад, по-прежнему остается единственной, а потому перегруженной жд-артерией.

