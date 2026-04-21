Арктическая столица России: как выглядит самый суровый промышленный город страны

Как живут здесь люди

В 2881 километре от Москвы и в 300 километрах от Северного полярного круга находится город, который наряду с Мурманском и Архангельском считается арктической столицей России. Его называют воротами на Таймыр. Это самый северный город в мире с населением более 150 000 человек.

Конечно, речь идет о Норильске. Первое строение здесь появилось летом 1921 года. Им стала изба из сибирской лиственницы, где зимовала экспедиция Н. Н. Урванцева, обнаружившая крупнейшее месторождение медно-никелевых руд с высоким содержанием платины.

Месторождения разрабатывались заключенными ГУЛАГа, поэтому первыми жилыми зданиями в Норильске стали бараки. В 1943 году началось строительство Норильского горно-металлургического комбината. Когда бывшие заключенные стали уезжать, в Норильск потянулись комсомольцы. Трагические страницы, связанные с гибелью в Норильлаге тысяч людей, сменились светлыми благодаря труду и самоотверженности приехавших сюда добровольцев.

Главная ценность – люди

Главным сокровищем заполярного города всегда были и продолжают оставаться люди. Здесь даже появилось понятие – болельщики Норильска, в число которых входят и узники ГУЛАГа. Иженеры, ученые, писатели, которых осудили по политическим статьям, вопреки изнуряющему труду, сделали значительный вклад в развитие Норильска.

Так, инженер-гидротехник Михаил Ким в свое время предложил строить дома на сваях. Его технология до сих пор применяется строителями. Болельщиков Норильска в городе чтут и помнят: ставят памятники, называют улицы в их честь.

Норильск сегодня

В настоящее вемя в Норильске проживает чуть более 175 000 человек. Это самый северный промышленный город в мире. Жизнь многих людей здесь связана с Норильским горно-металлуригическим комбинатом. Местные жители говорят: "Норильск навсегда в моем сердце и легких". Из-за вредных веществ некоторые рабочие ходят на заводе даже не в респираторах, а в противогазах.

Туризм

В последнее время в городе активно развивается промышленный туризм. Здесь находятся самые глубокие шахты в стране, где добывают рекордное количество руды. В этих "подземных городах" даже созданы целые парки автобусов и электричек с рейсовыми маршрутами. Путешественники могут попасть не только в шахту, но и еще на 7 предприятий.

Застройка

Что касается застройки Норильска, то в эпоху СССР город называли "кусочком" Ленинграда. Ведь часть домов здесь проектировалась воспитанниками Ленинградской архитектурной школы.

Сегодня город делится на старый и новый: в первом расположены рудники, предприятия, станции, во втором живут люди. Жилые дома имеют замкнутую планировку, чтобы защитить дворы от метелей. Ведь порывы ветра в Норильске достигают 40 метров в секунду. Такую погоду называют "черная пурга": видимость при ней почти нулевая.

Климат

Климат в Норильске очень суровый. Зима здесь длится с сентября по май: почти все это время местные жители могут наблюдать Северное сияние. Минус 45 градусов здесь – обычное дело. С 30 ноября по 13 января город погружается в полярную ночь. В это время световой день длится всего 2,5 часа. Зимой город очень ярко освещен фонарями и подсветками. Многие здания выкрашены в желтый цвет. Все это сделано, чтобы как-то восполнить нехватку солнечного света.

Но темнота и морозы – это еще не самое страшное. При смене температуры воздуха здесь начинается "черная пурга": сильная метель, когда вокруг не видно ни зги. Тогда в Норильске объявляют актировку: школьники могут не посещать занятия.

Лето в Норильске длится буквально пару месяцев. Средняя температура воздуха в это время составляет +14 градусов. Бывают дни теплее и наоборот. Самым жарким в истории Норильска стало лето 1979 года, когда столбики термометров достигли рекордной отметки в +31 градус.

Цены и зарплаты

Стоимость жизни в Норильске очень высокая. Ведь почти все здесь привозное. Зелени и травы почти нет, не говоря о возможности выращивать овощи и фрукты. Это обусловлено не только суровым климатом, но и не очень благоприятной экологической обстановкой.

1 литр молока здесь стоит порядка 200 рублей, стаканчик сметаны – 250. Если захочется полакомиться сливой или виноградом, то придется отдать 750-800 рублей. Стоимость килограмма огурцов достигает 845 рублей. Пачка муки обойдется в 250 рублей.

При этом в средняя зарплата в Норильске составляет 150 000 рублей. Многое зависит от профессии и предприятия. Кто-то получает по 440 000 рублей в месяц, кто-то – по 100 000 рублей.

Кухня

В ресторанах Норильска можно попробовать оленину, строганину и даже юколу. Это кофе с тертой вяленой олениной, которая по вкусу напоминает шоколад. Мороженое в Норильске тоже с олениной: внешне оно похоже на пломбир с шоколадной крошкой.

Как добраться до Норильска

Из-за болотистой местности железнодорожного сообщения с Норильском нет. Добраться до города можно на самолете или с июня по октябрь на теплоходе из Красноярска до порта Дудинка. А уже оттуда 90 километров проехать на автобусе или такси.

