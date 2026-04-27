Чистое Лего за минуту: без возни и выскальзывающих деталей — моем конструктор без хлопот и заморочек

Как помыть детский конструктор быстро и тщательно — без возни и лишних хлопот

Каждая мама знает, как полезен конструктор для развития ребенка. Этот детский набор должен быть в любой детской комнате. И все же сколько хлопот приносят эти мелкие бесячие детальки! То на них наступаешь, то достаешь из носа у ребенка, то кошка "загоняет" их под диван... А самое ужасное, что его нужно часто мыть. Многие мамы несколько часов промывают каждую деталь Лего, тщательно споласкивают, а затем нервно выковыривают упавшие в слив элементы. А ведь можно помыть этот конструктор всего за 1 минуту! О том, как это сделать, рассказывает автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" (18+).

Вам поможет посудомоечная машина. Соберите весь конструктор в прозрачную мелкоячеистую сетку или мешок и постирайте в посудомойке. При этом техника не только постирает, но и прополощет, и хорошо просушит детали. Получится быстро, чисто и ничего ловить по всей ванне не придется.

Процедура отнимет у вас буквально минуту - собрать детали по комнате, засунуть в емкость и поместить в посудомойку, а дальше уже дело техники. Но помните, что чистить можно только элементы Лего или любого другого конструктора без наклеек. Если вы поместите в посудомойку машинку с наклеенными фарами или человечка с наклеенными газами, то автомобильчик останется без осветительных приборов, а его водитель - без органов зрения, поэтому такие запчасти лучше осторожно помойте вручную или обработайте дезинфицирующим салфетками.

