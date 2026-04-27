Перед посадкой картофеля - обязательно: окунаю клубни на 1 секунду в жидкость - и никаких колорадских жуков и проволочника

Многие огородники считают, что сажать картофель можно прямо из погреба, не проводя никакой предварительной подготовки. Однако, как показывает практика, это не совсем верный подход. Специальная обработка посадочного материала может значительно облегчить жизнь и уберечь будущий урожай от неприятностей. Агроном Ксения Давыдова убеждена, что пренебрегать этим этапом не стоит.
Как подготовить клубни к посадке
Существует немало способов подготовить картофель к посадке, но особую любовь у дачников завоевали проверенные временем народные рецепты. Один из таких – это березовый деготь. По мнению эксперта, это натуральное вещество эффективно отпугивает различных вредителей, включа колорадского жука. Приготовить раствор под силу даже начинающему огороднику.
Приготовление смеси
Для этого понадобится всего лишь одна столовая ложка березового дегтя, которую нужно тщательно размешать в десяти литрах воды. В итоге получится жидкость темного цвета, напоминающая по виду масло. Перед тем как отправить клубни в землю, их следует ненадолго окунуть в этот раствор. Длительное замачивание, по словам эксперта, не требуется.
"Березовый деготь действует не только как отпугивающее средство. Его специфический запах и состав оказывают комплексное воздействие на клубни, делая их менее привлекательными для почвенных вредителей, таких как проволочник. Кроме того, деготь обладает легкими фунгицидными свойствами, что может помочь в профилактике некоторых грибковых заболеваний, которые часто поражают картофель на ранних стадиях развития", - пояснила Ксения Давыдова.
