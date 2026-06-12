Народные приметы на 12 июня: что категорически запрещено делать в Змеиный праздник

12 июня в народном календаре отмечается Исакиев день.

Православная церковь 12 июня чтит память преподобного Исаакия Далматского. Однако в народной традиции эта дата получила название Змеиный праздник.

Наши предки верили, что именно 12 июня змеи покидают свои укрытия и становятся особенно активными.

Что можно делать 12 июня

В старину люди отправлялись за лекарственными травами. Считалось, что растения, собранные в Исакиев день, обладают особой силой и сохраняют полезные свойства на протяжении всего года.

Также было принято очищать жилище от негативной энергии. Для этого окуривали дом полынью, можжевельником и другими ароматными травами. По поверьям, такой дым защищал семью от бед.

Разрешалось заниматься лёгкими домашними делами, приводить в порядок двор и огород. Главное — избегать суеты и не браться за тяжёлую работу.

По народным поверьям, добрым знаком считалось найти в этот день сброшенную змеиную кожу. Её воспринимали как символ обновления, здоровья и благополучия.

Что нельзя делать в Исакиев день

Самым известным запретом было посещение леса. Наши предки верили, что в Змеиный праздник риск встретить пресмыкающихся значительно возрастает, поэтому старались без необходимости не уходить далеко от дома.

Категорически запрещалось убивать змей. Считалось, что такой поступок способен навлечь несчастья не только на самого человека, но и на его близких.

Не советовали уничтожать пауков и рвать паутину. В народе говорили, что подобные действия могут привести к денежным потерям и ухудшению материального положения.

Под запретом находились крупные покупки, финансовые сделки и начало новых проектов.

Не рекомендовалось поднимать найденные на дороге деньги или ценные вещи. Люди верили, что вместе с находкой можно принять на себя чужие проблемы и неприятности.

Народные приметы на 12 июня

Обильно цветёт шиповник — зима будет холодной и снежной.

Сова кричит днём — к похолоданию.

Кузнечики громко стрекочут вечером — впереди тёплая и ясная погода.

Папоротник скручивает листья — к устойчивому теплу.

Нет росы утром — к ночным осадкам.

Пауки активно плетут сети — погода вскоре изменится.

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