От «умной» звукоизоляции до личного катка: каким будет технологический город «ИТМО Хайпарк»

Проект реализуется Национальным исследовательским Университетом ИТМО.

В Пушкинском районе Петербурга кипит стройка. Здесь, на территории города-спутника «Южный», возводят «ИТМО Хайпарк».

Это не просто новый университетский кампус, а целый научный город, где будут придумывать технологии будущего.

База готова: трубы и дороги на месте

Хорошие новости: первый этап инженерных работ полностью закончен. К площадке уже подвели всё необходимое: воду, тепло, свет и газ, сообщили в Смольном.

Даже проложили интернет-кабели и построили новые дороги. Теперь строителям не нужно беспокоиться о бытовых мелочах — база для зданий готова.

Где будут жить студенты?

Сейчас рабочие вовсю строят здания первой очереди. Главный фокус — на втором общежитии. Бетонный каркас готов на 92%, уже начали вставлять окна и штукатурить стены.

Интересная деталь: в комнатах делают усиленную звукоизоляцию. Это нужно, чтобы магистры и аспиранты могли спокойно работать над проектами, не отвлекаясь на шум.

Всего в первой очереди построят более 73 тысяч «квадратов» помещений.

Второй этап: еще больше науки

Уже в этом месяце стартует подготовка ко второму этапу. На очереди — еще три научных центра и два общежития. Проекты уже на бумаге, скоро начнут тянуть коммуникации и под них.

Когда всё достроят, общая площадь зданий составит внушительные 183 000 кв. м. Для сравнения — это как 25 футбольных полей под крышей.

Не только для ученых, но и для горожан

«ИТМО Хайпарк» не будет закрытой зоной «для своих». Здесь создают полноценное городское пространство:

Музей науки: место, где технологии можно будет потрогать руками.

место, где технологии можно будет потрогать руками. Спорткомплекс: огромная арена с ледовым катком на 500 мест.

огромная арена с ледовым катком на 500 мест. Парки и зоны отдыха: здесь смогут гулять все желающие.

Зачем это нужно Петербургу?

Дополнительный факт: «ИТМО Хайпарк» — это часть огромного проекта города-спутника «Южный». Это самый крупный инновационный проект в России, который реализуют по схеме государственно-частного партнерства.

Главная цель — «технологический суверенитет». Проще говоря, здесь будут создавать свои процессоры, программы и роботов, чтобы мы меньше зависели от импорта.

Сюда переедут лучшие лаборатории университета ИТМО, а рядом откроют свои офисы крупные технологические компании.

Весь проект планируют завершить к 2027–2030 годам, но первые студенты и ученые обживут это место гораздо раньше. На окраине Петербурга буквально на глазах вырастает новый центр притяжения талантов.

Ранее «Городовой» рассказывал, кто в Петербурге чаще мирится с беспорядком на рабочем месте.