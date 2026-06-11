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Пора сделать выводы: Лунный гороскоп на 12 июня 2026 года - запреты на этот день

Опубликовано: 11 июня 2026 04:23
 Проверено редакцией
Пора сделать выводы: Лунный гороскоп на 12 июня 2026 года - запреты на этот день
Пора сделать выводы: Лунный гороскоп на 12 июня 2026 года - запреты на этот день
Городовой ру
Прогноз от портала "Городовой"

Портал "Городовой" опубликовал Лунный гороскоп на 12 июня 2026 года. В этот день убывающая Луна будет находиться в знаке Телец.

Прогноз

В этот день не стоит браться за что-то новое, ведь нужно завершить те задачи, которые до сих пор не были выполнены. Важно разобраться с работой, личной жизнью и бытовыми вопросами. Чем больше получится сделать, тем лучше. Нужно проанализировать все то, что было совершено раньше, сделать выводы - это позволит избежать ошибок в дальнейшем.

Свободное время лучше проводить дома, так как отдых пойдет только на пользу. Важно расслабиться, выдохнуть и временно забыть про различные обязанности и дела. Лучше проводить это время в одиночестве, что не будет мешать ходу мыслей. Именно в такие моменты в голову придут прекрасные идеи, которые в дальнейшем захочется воплотить в жизнь.

Люди могут чувствовать эмоциональную нестабильность, поэтому следует соблюдать осторожность в действиях и словах. Не стоит обижать тех, кто находится рядом.

Что запрещается делать

  • осуществлять финансовые инвестиции;
  • искать новую работу;
  • идти на риск;
  • искать новых друзей;
  • ссориться с близкими.

Ранее портал "Городовой" рассказал о любовном гороскопе на 11 июня.

Автор:
Анастасия Чувакова
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