24 апреля – какой сегодня праздник отмечают в России и в мире: памятные даты и знаковые исторические события

Календарь событий на 24 апреля

24 апреля богато на праздники, исторические события и памятные даты. Какие именно, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру" (18+).

Праздники в России и в мире

День Антипа Водогона

24 апреля, согласно народному календарю, отмечается день Антипа Водогона. На Руси его связывали с периодом половодья, когда реки выходили из берегов. Наши предки верили, что в это время вода обладает очищающей силой.

При этом на Антипа Водогона не было принято заниматься посевами или пересадкой растений. На Руси считали, что они не приживутся и на богатый урожай рассчитывать не придется. Кроме того, запрещалось ссориться, чтобы не привлечь в дом неудачи.

Также наши предки не ходили 24 апреля в лес. Ведь в это время начинают просыпаться медведи.

День российского стоматолога

24 апреля православные отмечают день святого Антипы Пергамского, которого считают покровителем зубных врачей. В России в этот день поздравляют стоматологов, проводят научные конференции. В некоторых стоматологических клиниках организуют бесплатные консультации.

Международный день солидарности молодежи

Праздник учредили в 1957 году в память о Бандунгской конференции 1955 года, по итогам которой государства Азии и Африки объединились в борьбе против колониализма. Его целью стало привлечение внимания к проблемам молодежи, включая безработицу. В эпоху СССР Международный день солидарности молодежи отмечали масштабно: проводили форумы, съезды. Сейчас же о празднике вспоминают эпизодически.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Праздник учредили в 1979 году в Международной ассоциации против болезненных экспериментов и приурочили его ко дню рождения лорда Хью Даудинга, борца против операций над живыми животными. В этот день проводятся просветительские мероприятия. Ветеринары и ученые выступают за сокращение испытаний.

День космонавтики в Китае

Праздник учредили в 2016 году по случаю запуска первого китайского спутника "Дунфан Хун-1" 24 апреля 1970 года. Этот день призван подчеркнуть успехи Китая в освоении космоса.

Первый день лета в Исландии

Праздник уходит корнями в древний исландский календарь, где год разделялся на 2 части: зиму и лето. 24 апреля в этом календаре знаменует завершение долгой зимы и начало первого летнего месяца Харпа. Несмотря на то, что погода в Исландии в этот день может быть холодной, местные жители радуются этой дате. Считается, что если ночью подморозит, то лето выдастся жарким.

Что произошло 24 апреля

В 1704 году в Бостоне начала выходить первая регулярная газета "Бостон ньюс леттер", издателем которой стал Джон Кэмпбелл. В ней печатались новости Европы, объявления и отчеты о местных событиях. Газета стала важным этапом в развитии свободной прессы в США.

В 1877 году началась Русско-турецкая война. Поводом стал отказ Турции выполнить требования о прекращении репрессий против христиан. Война завершилась победой России и подписанием Сан-Стефанского мира, расширившего влияние империи в регионе.

В 1898 году Испания начала войну против США, которая длилась 10 недель. Конфликт завершился поражением Испании и потерей ее колоний, включая Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины, а также утверждением Соедиенных Штатов как мировой державы.

В 2022 году Эммануэль Макрон победил во 2-ом туре президентских выборов Франции, набрав 58,55% голосов против 41,45% у Марин Ле Пен. В результате он стал первым за 20 лет президентом, переизбранным на второй срок.

24 апреля родились:

английский статистик, основатель демографии Джон Граунт;

итальянский композитор Джованни Баттиста Мартини;

шведско-американский инженер, изобретатель застежки-молнии Гидеон Сундбэк;

советский актер, народный артист СССР Анатолий Кторов;

американская певица Барбара Стрейзанд;

французский модельер Жан-Поль Готье;

певица и телеведущая Юлианна Караулова.

