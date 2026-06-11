Махровые цветки на томатах — не катастрофа: при их появлении достаточно поступить так — все решается без проблем

К концу июня томаты активно цветут и формируют завязи, однако именно в этот период многие садоводы сталкиваются с появлением крупных цветков, известных как махровые. Эти цветы вызывают опасения у некоторых дачников, и они стремятся как можно скорее их удалить, хотя это не всегда необходимо.
Почему махровые цветки стоит оставить
Опытный садовод Виктория Радзевская в своем дзен-канале отметила, что махровые цветы стоит сохранять, поскольку из них развиваются высококачественные плоды, превосходящие по вкусовым характеристикам другие томаты. Важно учитывать, что такие плоды могут иметь нестандартную форму.
Причины появления махровых цветков
Тем не менее, если появление махровых цветов нежелательно, необходимо разобраться в причинах их образования. Подобные цветы могут возникать вследствие сортовых особенностей растения, а также в случае, если семена были собраны с первой кисти. Часто с этой проблемой сталкиваются владельцы таких сортов, как «Бычье сердце» и «Абаканское розовое».
Высокая температура в теплице может способствовать формированию махровых цветков, поэтому крайне важно поддерживать оптимальный температурный режим, регулярно проветривать помещение и обеспечивать адекватный полив.
Кроме того, махровость может быть вызвана избыточным содержанием азота и чрезмерным развитием томатов.
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