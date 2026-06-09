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Ягодникам в жару – как "Отче наш": эти простые правила увеличат урожай в разы – вывозить будете ведрами

Опубликовано: 9 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Ягодникам в жару – как "Отче наш": эти простые правила увеличат урожай в разы – вывозить будете ведрами
Ягодникам в жару – как "Отче наш": эти простые правила увеличат урожай в разы – вывозить будете ведрами
Городовой ру
Как помочь саду пережить жару

Опытные садоводы знают, что в периоды засухи ягодные кустарники подвержены огромному стрессу, что приводит к снижению урожайности и отсутствию формирования плодовых почек для следующего сезона. Для обеспечения хорошего урожая важно соблюдать правила по поливу и уходу. Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями.

Клубника – очень влаголюбивая ягода

Основная масса корневой системы располагается в верхнем 20-сантиметровом слое почвы, что обуславливает его частое пересыхание. Клубника требует регулярного полива, особенно в периоды цветения, активного роста и созревания плодов. Рекомендуется увлажнять почву на глубину до полуметра. Нужно поливать ее три раза во время цветения и созревания плодов и 4-5 раз после плодоношения.

Ягодные кустарники

Кусты малины, крыжовника и смородины требуют интенсивного полива до начала сбора урожая. Орошение рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, до наступления высоких температур. Ориентировочная норма полива составляет 3-4 ведра на 1 квадратный метр. После завершения сбора урожая потребность кустарников в воде снижается. В этот период рекомендуется проводить полив 3-4 раза с интервалом в 20 дней.

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Автор:
Ксения Давыдова
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