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Народные приметы на 11 июня: знаки, которые предсказывают богатство или бедность

Опубликовано: 11 июня 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 11 июня: знаки, которые предсказывают богатство или бедность
Народные приметы на 11 июня: знаки, которые предсказывают богатство или бедность
Городовой ру
11 июня в народном календаре отмечают день Феодосии Колосятницы.

Наши предки считали, что это время, когда рожь начинает входить в фазу колошения. Именно с этим процессом и связано название праздника.

Что можно делать 11 июня

В этот день особое внимание уделяли полям и будущему урожаю. Считалось важным наблюдать за тем, как колосится рожь: если колосья плотные и ровные, значит год будет богатым и сытым.

Хорошей приметой было собирать грибы, особенно боровики. Считалось, что именно в этот период их легче всего найти.

Также в этот день занимались работами по огороду: сеяли бобовые культуры, гречиху и другие растения.

Отдельное место занимали обряды, связанные с полем: девушки водили хороводы, пели песни о богатом урожае и благополучии.

Что нельзя делать 11 июня

Не советовали играть свадьбы и свататься — считалось, что союз, заключённый в этот день, может быть непрочным.

Тяжёлый физический труд старались отложить, так как день считался неблагоприятным для надрыва.

Нельзя было ссориться, ругаться и выяснять отношения. Любой конфликт мог привести к долгим семейным разногласиям.

В этот день не давали и не брали в долг, не совершали крупных покупок.

Народные приметы на 11 июня

  • Утренний туман над водой — к ясной и тёплой погоде.
  • Жаркий день обещает богатый урожай и благополучное лето.
  • Гром в этот день — к урожайному году и обильному зерну.
  • Мало утренней росы — к засухе летом.
  • Обилие паутины — к устойчивому и сухому периоду.
  • Тёплая звёздная ночь накануне — к хорошему урожаю.

Ранее мы писали о том, почему нельзя "грузить" друзей своими проблемами.

Автор:
Александр Асташкин
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