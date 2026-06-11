Народные приметы на 11 июня: знаки, которые предсказывают богатство или бедность

Наши предки считали, что это время, когда рожь начинает входить в фазу колошения. Именно с этим процессом и связано название праздника.
Что можно делать 11 июня
В этот день особое внимание уделяли полям и будущему урожаю. Считалось важным наблюдать за тем, как колосится рожь: если колосья плотные и ровные, значит год будет богатым и сытым.
Хорошей приметой было собирать грибы, особенно боровики. Считалось, что именно в этот период их легче всего найти.
Также в этот день занимались работами по огороду: сеяли бобовые культуры, гречиху и другие растения.
Отдельное место занимали обряды, связанные с полем: девушки водили хороводы, пели песни о богатом урожае и благополучии.
Что нельзя делать 11 июня
Не советовали играть свадьбы и свататься — считалось, что союз, заключённый в этот день, может быть непрочным.
Тяжёлый физический труд старались отложить, так как день считался неблагоприятным для надрыва.
Нельзя было ссориться, ругаться и выяснять отношения. Любой конфликт мог привести к долгим семейным разногласиям.
В этот день не давали и не брали в долг, не совершали крупных покупок.
Народные приметы на 11 июня
- Утренний туман над водой — к ясной и тёплой погоде.
- Жаркий день обещает богатый урожай и благополучное лето.
- Гром в этот день — к урожайному году и обильному зерну.
- Мало утренней росы — к засухе летом.
- Обилие паутины — к устойчивому и сухому периоду.
- Тёплая звёздная ночь накануне — к хорошему урожаю.
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