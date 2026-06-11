Русский музей в лидерах: топ 5 самых посещаемых музеев сосредоточился в Петербурге

Весь «золотой пьедестал» страны заняли площадки Санкт-Петербурга.

Лидером неожиданно стал Русский музей. За прошлый год его посетили больше 5 миллионов человек.

Это позволило ему обойти многолетнего чемпиона — музей-заповедник «Петергоф», который теперь на втором месте, рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Весь список самых посещаемых мест выглядит так:

Русский музей. Петергоф. Эрмитаж. Царское Село. Исаакиевский собор.

Для сравнения: московская Третьяковская галерея и Пушкинский музей в этот раз остались за пределами первой пятерки.

Платья против картин: Самая хитовая выставка

Интересно, что самая популярная выставка года была посвящена не классической живописи, а моде. Экспозиция про женскую одежду в Манеже Малого Эрмитажа собрала 1,6 миллиона зрителей.

Люди стояли в очередях, чтобы посмотреть, как одевались дамы прошлых столетий. Это абсолютный рекорд посещаемости для временных выставок в России.

Музыка в Михайловском замке

Если вы будете в Петербурге на День России, 12 июня, есть отличный повод зайти в Михайловский замок. В 17:00 там выступят артисты Певческой капеллы.

Концерт посвятили царю Александру III. Именно он когда-то придумал создать Русский музей, так что выбор места и героя не случаен. В программе — сплошная классика: Чайковский, Глинка и Римский-Корсаков.

Важный момент: сам концерт бесплатный, но чтобы попасть внутрь, нужно купить обычный входной билет в замок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петропавловка станет сердцем Петербурга в этот День России.