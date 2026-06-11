Три квартиры по цене дворца: в историческом центре Петербурга продают самый дорогой этаж в России

Эксперты ТАСС изучили рынок и нашли самые дорогие «квартиры-этажи» в стране. Цены кусаются, но варианты впечатляют.
Петербургский размах: булочки, история и 355 миллионов
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. Здесь за 355 млн рублей продают огромный объект площадью 720 «квадратов».
Это настоящий исторический эксклюзив в доме, который в конце XIX века построил швейцарский булочник Вебер.
Что вы получите за эти деньги?
- Шесть комнат, объединенных из трех разных квартир.
- Кухню размером с хорошую «трешку» — целых 100 кв. м.
- Последний этаж и полное отсутствие соседей.
Есть один нюанс: лифта в доме нет. Но за такие деньги владельцу разрешат построить свой личный подъемник прямо на собственный этаж.
Москва: вид на Серебряный Бор и пентхаусы
Второе место у столицы. В районе Серебряного Бора продают этаж из трех объединенных квартир за 265 млн рублей. Площадь поскромнее — около 200 кв. м, зато это 20-й этаж с отличным видом.
Замыкает тройку пентхаус в районе Котловка за 209,7 млн рублей. Это двухуровневое жилье (41-й и 42-й этажи). По сути, это готовая семейная резиденция, где можно буквально потеряться.
Квартиры-конструкторы
Интересно, что почти все такие лоты — это «Франкенштейны». Раньше это были две или три отдельные квартиры, которые хозяева объединили в одну.
Большинство таких объектов продаются без отделки. Это просто голые бетонные стены. С одной стороны — лишние расходы на ремонт.
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