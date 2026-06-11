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Три квартиры по цене дворца: в историческом центре Петербурга продают самый дорогой этаж в России

Опубликовано: 11 июня 2026 23:55
 Проверено редакцией
Три квартиры по цене дворца: в историческом центре Петербурга продают самый дорогой этаж в России
Три квартиры по цене дворца: в историческом центре Петербурга продают самый дорогой этаж в России
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Это шестикомнатный объект, oбъединенный из трех квартир.

Эксперты ТАСС изучили рынок и нашли самые дорогие «квартиры-этажи» в стране. Цены кусаются, но варианты впечатляют.

Петербургский размах: булочки, история и 355 миллионов

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. Здесь за 355 млн рублей продают огромный объект площадью 720 «квадратов».

Это настоящий исторический эксклюзив в доме, который в конце XIX века построил швейцарский булочник Вебер.

Что вы получите за эти деньги?

  • Шесть комнат, объединенных из трех разных квартир.
  • Кухню размером с хорошую «трешку» — целых 100 кв. м.
  • Последний этаж и полное отсутствие соседей.

Есть один нюанс: лифта в доме нет. Но за такие деньги владельцу разрешат построить свой личный подъемник прямо на собственный этаж.

Москва: вид на Серебряный Бор и пентхаусы

Второе место у столицы. В районе Серебряного Бора продают этаж из трех объединенных квартир за 265 млн рублей. Площадь поскромнее — около 200 кв. м, зато это 20-й этаж с отличным видом.

Замыкает тройку пентхаус в районе Котловка за 209,7 млн рублей. Это двухуровневое жилье (41-й и 42-й этажи). По сути, это готовая семейная резиденция, где можно буквально потеряться.

Квартиры-конструкторы

Интересно, что почти все такие лоты — это «Франкенштейны». Раньше это были две или три отдельные квартиры, которые хозяева объединили в одну.

Большинство таких объектов продаются без отделки. Это просто голые бетонные стены. С одной стороны — лишние расходы на ремонт.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ипотека в Петербурге выросла на 50%.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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