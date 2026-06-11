Бум на фоне долгов: ипотека в Петербурге выросла на 50%, а просрочка — сразу на 84%

С начала года петербуржцами оформлено 14 081 ипотечных жилищных кредита.

Рынок недвижимости Петербурга, который еще недавно казался застывшим, внезапно «оттаял». В начале 2026 года горожане начали массово брать ипотеку.

За четыре месяца количество сделок подскочило сразу на 50%, сообщают "Ведомости Северо-Запад".

Ставки пошли вниз

Главная причина ажиотажа — Центробанк начал постепенно снижать ключевую ставку. В 2025 году она была запредельной, но с июня прошлого года планомерно падает. В апреле 2026-го она опустилась до 14,5%.

Вслед за ней подешевели и кредиты в обычных банках. Сейчас средняя ставка по ипотеке в Петербурге держится в районе 10,5%. Это уже гораздо доступнее, чем было год назад.

Сколько берут в долг?

Средний размер кредита в Петербурге сейчас составляет 5,2 млн рублей. Интересно, что за год эта сумма уменьшилась на 400 тысяч.

Почему так? Люди стали осторожнее. Вместо того чтобы брать огромные суммы на огромные хоромы, многие выбирают жилье попроще или вносят более крупный первый взнос.

Семейная ипотека: правила изменились

Если раньше семейную ипотеку можно было брать «пачками», то с февраля 2026 года лавочку прикрыли. Теперь правило строгое: одна семья — один кредит. Супруги обязаны быть созаемщиками.

Из-за этого спрос на льготную программу просел почти на 20%. Люди больше не могут инвестировать в несколько квартир под низкий процент, как раньше. Теперь это инструмент строго для решения жилищного вопроса, а не для бизнеса.

Тревожный звоночек: долги растут

Есть и обратная сторона медали. Просрочка по ипотеке в Петербурге за год выросла почти на 84%. Сумма долгов, которые люди не могут выплатить, превысила 10 миллиардов рублей.

Пока это не катастрофа — доля проблемных кредитов меньше 1%. Но это сигнал: брать ипотеку «на авось» стало опаснее. Банки будут внимательнее смотреть на доходы заемщиков.

Что будет дальше?

Эксперты смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Если Центробанк продолжит снижать ставку, ипотеку будут брать еще активнее.

Но есть нюанс: квартир на рынке не так много. Как только спрос пойдет вверх, застройщики тут же поднимут цены на новостройки.

Поэтому «поймать момент», когда и ставка низкая, и цена не улетела в космос — главная задача для покупателя в 2026 году.

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