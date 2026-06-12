Посадили томатам в ноги – и фитофтороз обойдет их стороной: эффективнее и краше бархатцев

Томаты являются одной из наиболее популярных культур для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Однако, существует серьезная угроза для урожая — фитофтороз, способный нанести огромный ущерб даже при должном уходе.
Агроном Ксения Давыдова рассказала, что существуют естественные методы защиты растений от заболевания, которые по своей эффективности не уступают химическим средствам. Эти методы не только не конкурируют с томатами за ресурсы, но и способствуют их здоровому развитию.
Посадите настурцию
В частности, настурция сорта «Аляска» зарекомендовала себя как чрезвычайно полезное растение для совместного выращивания с томатами. Ее стебли и листья обладают репеллентными свойствами в отношении нематод, тли и белокрылки, а также проявляют фунгицидную активность против грибка фитофторы. Помимо своих защитных функций, настурция также является декоративным элементом в огороде.
Описание сорта
Этот сорт настурции относится к низкорослым растениям, достигая в высоту не более 30 см. Яркие цветы диаметром около 5 см привлекают насекомых-опылителей, что способствует повышению урожайности томатов. Кроме того, настурция «Аляска» отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.
Рекомендуется высаживать настурцию между рядами томатов. Растение не требует сложного ухода, что делает его идеальным выбором для садоводов, стремящихся к оптимизации процессов выращивания.
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