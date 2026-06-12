Посадили томатам в ноги – и фитофтороз обойдет их стороной: эффективнее и краше бархатцев

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1 цветок на грядку с томатами: Белокрылка скажет "Пока-пока" - урожаю больше не помешает

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Не сорняк, а чистое золото: посадите эту траву рядом с томатами - и тлю с белокрылкой ветром сдует

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Махровые цветки на томатах — не катастрофа: при их появлении достаточно поступить так — все решается без проблем

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Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков

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3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето

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