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Три моста — до заката, остальные — на паузе: разбираем график транспорта в Петербурге на праздничные выходные

Опубликовано: 12 июня 2026 01:20
 Проверено редакцией
Три моста — до заката, остальные — на паузе: разбираем график транспорта в Петербурге на праздничные выходные
Три моста — до заката, остальные — на паузе: разбираем график транспорта в Петербурге на праздничные выходные
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Расписание разводок мостов изменится. 

Привычный график разводки мостов на время праздника меняется. Главное правило: почти все мосты «отдыхают» в честь Дня России.

Но три главные переправы в центре все же закроют для проезда, причем намного раньше обычного, сообщила пресс-служба «Мостотреста».

  • Благовещенский мост: в ночь с 12 на 13 июня будет недоступен дважды. Сначала совсем недолго — с 21:10 до 21:30. Потом основательно — с 01:45 до 02:45.
  • Дворцовый мост: его разведут в 21:20, а сведут только в 02:45.
  • Троицкий мост: закроют в 21:30, движение откроют в 02:15.

Остальные мосты (Литейный, Большеохтинский и другие) разводить не будут. Это отличный шанс для автомобилистов — можно спокойно перемещаться между берегами всю ночь, минуя центр.

Что важно знать про автобусы и троллейбусы

С 12 по 14 июня весь наземный транспорт переходит на график воскресенья. Что это значит для вас? Машин на маршрутах будет меньше, а ждать на остановке придется дольше.

Лайфхак: пользуйтесь онлайн-картами в реальном времени, чтобы видеть, где именно сейчас едет ваш автобус.

Как работает метро

В подземке тоже свой график, привязанный к праздникам:

  • 12 июня (праздник): поезда ходят по расписанию субботы.
  • 13 и 14 июня: Метро работает по графику воскресенья. Интервалы между поездами будут увеличены, так что закладывайте лишние 5–10 минут на дорогу.

Почему так происходит?

Такие ранние перекрытия мостов в июне обычно связаны с репетициями праздничных шоу или фестиваля «Алые паруса».

Центр города в эти дни становится пешеходным, поэтому власти стараются заранее освободить акваторию и набережные.

Планируйте маршруты заранее и хороших вам прогулок!

Ранее «Городовой» рассказывал, что первая репетиция «Алых парусов» изменит вечер в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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