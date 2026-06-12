Три моста — до заката, остальные — на паузе: разбираем график транспорта в Петербурге на праздничные выходные

Привычный график разводки мостов на время праздника меняется. Главное правило: почти все мосты «отдыхают» в честь Дня России.
Но три главные переправы в центре все же закроют для проезда, причем намного раньше обычного, сообщила пресс-служба «Мостотреста».
- Благовещенский мост: в ночь с 12 на 13 июня будет недоступен дважды. Сначала совсем недолго — с 21:10 до 21:30. Потом основательно — с 01:45 до 02:45.
- Дворцовый мост: его разведут в 21:20, а сведут только в 02:45.
- Троицкий мост: закроют в 21:30, движение откроют в 02:15.
Остальные мосты (Литейный, Большеохтинский и другие) разводить не будут. Это отличный шанс для автомобилистов — можно спокойно перемещаться между берегами всю ночь, минуя центр.
Что важно знать про автобусы и троллейбусы
С 12 по 14 июня весь наземный транспорт переходит на график воскресенья. Что это значит для вас? Машин на маршрутах будет меньше, а ждать на остановке придется дольше.
Лайфхак: пользуйтесь онлайн-картами в реальном времени, чтобы видеть, где именно сейчас едет ваш автобус.
Как работает метро
В подземке тоже свой график, привязанный к праздникам:
- 12 июня (праздник): поезда ходят по расписанию субботы.
- 13 и 14 июня: Метро работает по графику воскресенья. Интервалы между поездами будут увеличены, так что закладывайте лишние 5–10 минут на дорогу.
Почему так происходит?
Такие ранние перекрытия мостов в июне обычно связаны с репетициями праздничных шоу или фестиваля «Алые паруса».
Центр города в эти дни становится пешеходным, поэтому власти стараются заранее освободить акваторию и набережные.
Планируйте маршруты заранее и хороших вам прогулок!
Ранее «Городовой» рассказывал, что первая репетиция «Алых парусов» изменит вечер в Петербурге.