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Ранний Благовещенский, объезд для «семерки» и пустая Зимняя канавка: как первая репетиция «Алых парусов» изменит вечер в Петербурге

Опубликовано: 10 июня 2026 16:53
 Проверено редакцией
Ранний Благовещенский, объезд для «семерки» и пустая Зимняя канавка: как первая репетиция «Алых парусов» изменит вечер в Петербурге
Ранний Благовещенский, объезд для «семерки» и пустая Зимняя канавка: как первая репетиция «Алых парусов» изменит вечер в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Репетиция праздника внесет коррективы в схему проезда транспорта в Северной столице и на земле, и на воде. 

В Петербурге начинается подготовка к самому яркому празднику лета. В ночь на 12 июня в акваторию Невы выйдет бриг «Россия» с алыми парусами.

Это красиво, но для горожан и туристов это означает одно: привычные маршруты изменятся.

Главное — мосты разведут непривычно рано

Если вы привыкли, что мосты «встают» глубокой ночью, забудьте об этом на один вечер. 11 июня график будет таким:

  • Благовещенский мост: закроют раньше всех — с 20:45 до 21:10.
  • Дворцовый мост: самая долгая пауза. Проезд закроют в 21:10 и откроют только в час ночи 12 июня.
  • Троицкий мост: будет недоступен с 21:30 до 22:00.

Планируйте путь заранее, иначе рискуете застрять на «неправильном» берегу.

Автобусы и троллейбусы поедут по-новому

Из-за разводки мостов общественный транспорт тоже сменит курс, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

  • Автобусы № 6, 100, 262 и троллейбус № 12 просто остановятся, пока стоит Благовещенский мост.
  • Автобусы № 7, 10, 24 и 191 пустят в объезд.
  • Троллейбусы № 1, 7, 10 и 11 изменят свои трассы.

Если ваш маршрут пролегает через центр, лучше проверить расписание в приложениях-навигаторах в реальном времени.

Водный мир на паузе: запреты для катеров

Для владельцев частных катеров и экскурсионных судов наступают «тихие» дни. Акваторию Невы и малые реки будут закрывать частями, сообщили в Комтрансе.

  • Главный запрет: 11 и 12 июня вечером нельзя будет пройти под Троицким и Благовещенским мостами.
  • Каналы тоже перекроют: ограничения коснутся Фонтанки, Мойки, Зимней канавки и канала Грибоедова.
  • Важный нюанс: у набережных в эти часы запрещено даже просто парковать лодки.

Когда ждать сам праздник?

Само шоу «Алые паруса» состоится в ночь с 28 на 29 июня. К этому времени город переживет еще несколько репетиций. Самые жесткие ограничения по движению судов введут 27 июня — тогда Неву и каналы перекроют почти на всю ночь.

Ранее «Городовой» рассказывал

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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