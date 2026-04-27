В гости к Путину с открытыми картами: Аббас Аракчи подчеркнул «плотный контакт» с Москвой с первых минут визита

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи приземлился в Санкт-Петербурге и сразу перешел к делу. Он не стал ждать официальных приемов в кабинетах, а сделал программные заявления прямо «с порога».
Никаких секретов
Первое, что бросается в глаза — это открытость. Свою речь Аракчи транслировал в личном телеграм-канале. Это явный сигнал всему миру: Иран не просто общается с Россией, он делает это демонстративно.
Министр подчеркнул, что Москва и Тегеран на связи постоянно. Это не разовые встречи, а плотный поток консультаций. Обсуждают всё: от торговли до того, что происходит у соседей по региону.
Иран показывает, что он не в изоляции. Это значит одно: союз Москвы и Тегерана становится только крепче.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин тоже посетит Петербург.