Битва за изгиб буквы «М»: как подземки Петербурга и Москвы борятся за свой знак
Битва за изгиб буквы «М»: как подземки Петербурга и Москвы борятся за свой знак

Опубликовано: 27 апреля 2026 12:05
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
У подземок похожие проблемы с оборотом объектов интеллектуальной собственности.

Недавно Московский метрополитен решил наказать петербургского предпринимателя. Тот продавал на сайте модели: синий трамвай Tatra и бело-голубой вагон метро.

Юристы метрополитена насчитали 14 нарушений. Претензии были к деталям: три белые волнистые линии на боку и специфические изгибы буквы «М». За всё это метро потребовало 1,43 миллиона рублей.

Суд оказался гуманнее. Выяснилось, что товар продавался всего месяц. В итоге штраф «усох» в сотни раз — до 4 680 рублей. Но метрополитен не сдается и подал апелляцию, сообщает "ДП".

Нейросети на страже бренда

В Москве поиском нарушителей занимается искусственный интеллект. Специальные программы сканируют интернет-магазины и соцсети. Как только нейросеть видит знакомые «волны» или логотип на футболке, кружке или модельке — юристы тут же готовят бумаги.

В год Москва подает больше 100 таких исков.

Петербургская «М» против кофеен

В Петербурге ситуация спокойнее, но строже. Местный логотип (синяя буква «М» с острыми ножками) «общеизвестен».

Здесь чаще воюют с рекламой. Например, кофейня на вокзале вешает логотип метро на свою вывеску, чтобы заманить людей. За такие фокусы петербургская подземка за пару лет отсудила почти 350 тысяч рублей.

Метрополитены — это государственные предприятия (ГУП). Они обязаны зарабатывать.

  1. Лицензии: Хочешь выпускать карту «Тройка» со своим дизайном или строить ЖК «Рядом с метро»? Плати за бренд. Москва заключила уже 50 таких крупных сделок.
  2. Официальный мерч: У метро есть свои магазины. Им не нужны конкуренты, которые продают такие же магнитики или брелоки дешевле.
Юлия Аликова
