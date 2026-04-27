Битва за изгиб буквы «М»: как подземки Петербурга и Москвы борятся за свой знак

Недавно Московский метрополитен решил наказать петербургского предпринимателя. Тот продавал на сайте модели: синий трамвай Tatra и бело-голубой вагон метро.
Юристы метрополитена насчитали 14 нарушений. Претензии были к деталям: три белые волнистые линии на боку и специфические изгибы буквы «М». За всё это метро потребовало 1,43 миллиона рублей.
Суд оказался гуманнее. Выяснилось, что товар продавался всего месяц. В итоге штраф «усох» в сотни раз — до 4 680 рублей. Но метрополитен не сдается и подал апелляцию, сообщает "ДП".
Нейросети на страже бренда
В Москве поиском нарушителей занимается искусственный интеллект. Специальные программы сканируют интернет-магазины и соцсети. Как только нейросеть видит знакомые «волны» или логотип на футболке, кружке или модельке — юристы тут же готовят бумаги.
В год Москва подает больше 100 таких исков.
Петербургская «М» против кофеен
В Петербурге ситуация спокойнее, но строже. Местный логотип (синяя буква «М» с острыми ножками) «общеизвестен».
Здесь чаще воюют с рекламой. Например, кофейня на вокзале вешает логотип метро на свою вывеску, чтобы заманить людей. За такие фокусы петербургская подземка за пару лет отсудила почти 350 тысяч рублей.
Метрополитены — это государственные предприятия (ГУП). Они обязаны зарабатывать.
- Лицензии: Хочешь выпускать карту «Тройка» со своим дизайном или строить ЖК «Рядом с метро»? Плати за бренд. Москва заключила уже 50 таких крупных сделок.
- Официальный мерч: У метро есть свои магазины. Им не нужны конкуренты, которые продают такие же магнитики или брелоки дешевле.