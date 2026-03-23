Для бани выбираю только такой веник: и кайфую - кожа нежная и матовая

Отправляясь в баню, хочется получить не только удовольствие, но и пользу, в том числе - для кожи. Помогут в этом веники для бани из различных природных материалов. Не стоит думать, что они одинаковы. Веник из веток разных деревьев несёт дополнительные плюсы во время использования в парной.
На канале "Дачные будни" рассказывают, какой веник стоит выбрать для определённых целей, спешите принять советы во внимание.
Берёзовый веник
Такой веник стоит выбирать тем, кто хочет очистить кожу от воспалений, сделать её мягкой и шелковистой. Прыщей и камедонов после такой парилки станет гораздо меньше, краснота уйдёт, тело станет гладким. Главное в этом случае не перестараться, иначе вместо избавления от воспалений на коже можно получить новое раздражение.
Дубовый веник
Этот веник понравится людям, у которых от природы жирная кожа. Он сделает её более гладкой, матовой, уберёт излишнюю потливость. Также веник из дуба имеет лёгкий противовоспалительный эффект.
Липовый веник
Веник из липы подходит тем, кто хочет хорошенько пропотеть, а вместе с тем успокоиться и сбросить накопившийся стресс. После парной с этим веничком вы выйдете посвежевшей и отдохнувшей.
Хвойный веник
Веник из хвои не "работает" просто так, перед этим его необходимо хорошенько распарить. В этом случае от него пойдёт непередаваемый аромат, к тому же хвоя дезинфицирует воздух, помогает получить дополнительную энергию. Подходят парилка с хвойным веником тем, кто чувствует себя усталым, раздражённым, лишённым энергии.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как очистить воздуховоды в автомобиле.