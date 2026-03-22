Свежая, хрустящая, сверхпростая закуска: быстро, бюджетно и со вкусом – разлетится со стола за секунды

Слоеные закуски на хлебе с основой из плавленных сырков, яиц и маринованных огурчиков пользуются особой популярностью. Готовятся они быстро, а на вкус нежные и ароматные. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- плавленные сырки – 3 шт.;
- яйца – 6 шт.;
- морковь – 3 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- маринованные огурцы – 8 шт.;
- майонез – 5 ст. л.;
- ржаной или цельнозерновой хлеб – 10 ломтиков.
Если вы готовите закуску на праздничный стол, с каждого ломтика хлеба нужно обрезать корочки.
Способ приготовления
Натрите плавленные сырки на крупной терке и выдавите к ним чеснок. Добавьте 2 ст. л. майонеза и перемешайте все ингредиенты – это будет первый слой намазки, которую нужно распределить по ломтикам хлеба.
Вторым слоем положите натертую морковь, благодаря которой закуска станет хрустящей и по-летнему свежей.
Третьим слоем положите на морковь натертые и перемешанные с майонезом белки, а четвертым – нарезанные полукольцами или кольцами маринованные огурчики.
Накройте закуску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов.
Перед подачей украсьте ломтики хлеба тертым желтком. Можно добавит зелень – петрушку или укроп.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрые медовые пирожные без выпечки.