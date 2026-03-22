Свежая, хрустящая, сверхпростая закуска: быстро, бюджетно и со вкусом – разлетится со стола за секунды
Свежая, хрустящая, сверхпростая закуска: быстро, бюджетно и со вкусом – разлетится со стола за секунды

Опубликовано: 22 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Свежая, хрустящая, сверхпростая закуска: быстро, бюджетно и со вкусом – разлетится со стола за секунды
Свежая, хрустящая, сверхпростая закуска: быстро, бюджетно и со вкусом – разлетится со стола за секунды
Legion-Media
Как приготовить закуску из ингредиентов, которые всегда под рукой

Слоеные закуски на хлебе с основой из плавленных сырков, яиц и маринованных огурчиков пользуются особой популярностью. Готовятся они быстро, а на вкус нежные и ароматные. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • плавленные сырки – 3 шт.;
  • яйца – 6 шт.;
  • морковь – 3 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • маринованные огурцы – 8 шт.;
  • майонез – 5 ст. л.;
  • ржаной или цельнозерновой хлеб – 10 ломтиков.

Если вы готовите закуску на праздничный стол, с каждого ломтика хлеба нужно обрезать корочки.

Способ приготовления

Натрите плавленные сырки на крупной терке и выдавите к ним чеснок. Добавьте 2 ст. л. майонеза и перемешайте все ингредиенты – это будет первый слой намазки, которую нужно распределить по ломтикам хлеба.

Вторым слоем положите натертую морковь, благодаря которой закуска станет хрустящей и по-летнему свежей.

Третьим слоем положите на морковь натертые и перемешанные с майонезом белки, а четвертым – нарезанные полукольцами или кольцами маринованные огурчики.

Накройте закуску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов.

Перед подачей украсьте ломтики хлеба тертым желтком. Можно добавит зелень – петрушку или укроп.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрые медовые пирожные без выпечки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
