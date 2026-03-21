Не духовка и не сковородка: вот как приготовить пирожные без выпечки – ленивый десерт за 15 минут

Всего за 15 минут из доступных ингредиентов вы сможете приготовить вкусные медовые пирожные. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- печенье – 350 г;
- молоко – 300 мл;
- 1 яйцо;
- сахар – 40 г;
- сливочное масло – 40 г;
- мука – 30 г;
- мед – 40 г.
Можно добавить в рецепт корицу или ваниль – так десерт станет еще ароматнее и вкуснее.
Способ приготовления
Возьмите кастрюлю и размешайте в ней молоко, муку, яйцо и сахар. Поставьте кастрюлю с ингредиентами на средний огонь и дождитесь появления густой консистенции – на это обычно уходит не больше трех минут. Все это время крем нужно помешивать. Остудите его и добавьте мед.
Печенье нужно перемолоть в блендере до получения маленьких крошек. Часть отложите – они пойдут для украшения пирожных. Кстати, вместо блендера вы можете воспользоваться обычной скалкой.
Перемешайте молочный крем и крошки из-под печенья. Слепите из полученного теста шарики и обваляйте их в крошках. Лайфхак: воспользуйтесь силиконовыми формочками, чтобы пирожные были ровными и одинаковыми.
Полученные пирожные должны простоять в холодильнике хотя бы час, а лучше – 3-4.
Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт пасты как в ресторане.