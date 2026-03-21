Городовой / Полезное / Не духовка и не сковородка: вот как приготовить пирожные без выпечки – ленивый десерт за 15 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не духовка и не сковородка: вот как приготовить пирожные без выпечки – ленивый десерт за 15 минут

Опубликовано: 21 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как быстро и просто приготовить медовые пирожные на скорую руку

Всего за 15 минут из доступных ингредиентов вы сможете приготовить вкусные медовые пирожные. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • печенье – 350 г;
  • молоко – 300 мл;
  • 1 яйцо;
  • сахар – 40 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • мука – 30 г;
  • мед – 40 г.

Можно добавить в рецепт корицу или ваниль – так десерт станет еще ароматнее и вкуснее.

Способ приготовления

Возьмите кастрюлю и размешайте в ней молоко, муку, яйцо и сахар. Поставьте кастрюлю с ингредиентами на средний огонь и дождитесь появления густой консистенции – на это обычно уходит не больше трех минут. Все это время крем нужно помешивать. Остудите его и добавьте мед.

Печенье нужно перемолоть в блендере до получения маленьких крошек. Часть отложите – они пойдут для украшения пирожных. Кстати, вместо блендера вы можете воспользоваться обычной скалкой.

Перемешайте молочный крем и крошки из-под печенья. Слепите из полученного теста шарики и обваляйте их в крошках. Лайфхак: воспользуйтесь силиконовыми формочками, чтобы пирожные были ровными и одинаковыми.

Полученные пирожные должны простоять в холодильнике хотя бы час, а лучше – 3-4.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью