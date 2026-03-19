Добавьте спагетти в этот соус – получите пасту ресторанного уровня: сытный и изысканный ужин за 20 минут

Чтобы приготовить пасту как в ресторане, совсем не обязательно стоять у плиты часами. Виктория Курачёва поделилась простым рецептом вкусной пасты из доступных ингредиентов.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- одно куриное филе;
- помидоры черри – 10 шт.;
- спагетти – 140 г;
- сыр пармезан – 25 г;
- соус песто – 2 ч. л.;
- сливки 200% – 200 мл;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Поставьте вариться спагетти – положите их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите около 7 минут (точное время указано производителем на упаковке).
Мелко порубите лук и чеснок, обжарьте их на сковороде 1 минуту. Положите к ним нарезанное кусочками куриное филе и жарьте 3 минуты. Затем добавьте порезанные на четвертинки помидоры черри, соус песто и петрушку, перемешайте. Поставьте огонь на минимум и добавьте сливки.
После этого добавьте соль и перец, готовьте до того момента, как сливки не станут густыми. Не забывайте непрерывно мешать ингредиенты, чтобы они не подгорели.
Вылейте оставшуюся в кастрюле со спагетти воду и переложите макароны в сковороду, выключив огонь. Посыпьте тертым пармезаном и перемешайте. При подаче вновь добавьте тертый сыр.
