Добавьте спагетти в этот соус – получите пасту ресторанного уровня: сытный и изысканный ужин за 20 минут
Добавьте спагетти в этот соус – получите пасту ресторанного уровня: сытный и изысканный ужин за 20 минут

Опубликовано: 19 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Ужин на скорую руку для всей семьи

Чтобы приготовить пасту как в ресторане, совсем не обязательно стоять у плиты часами. Виктория Курачёва поделилась простым рецептом вкусной пасты из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • одно куриное филе;
  • помидоры черри – 10 шт.;
  • спагетти – 140 г;
  • сыр пармезан – 25 г;
  • соус песто – 2 ч. л.;
  • сливки 200% – 200 мл;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • петрушка;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления

Поставьте вариться спагетти – положите их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите около 7 минут (точное время указано производителем на упаковке).

Мелко порубите лук и чеснок, обжарьте их на сковороде 1 минуту. Положите к ним нарезанное кусочками куриное филе и жарьте 3 минуты. Затем добавьте порезанные на четвертинки помидоры черри, соус песто и петрушку, перемешайте. Поставьте огонь на минимум и добавьте сливки.

После этого добавьте соль и перец, готовьте до того момента, как сливки не станут густыми. Не забывайте непрерывно мешать ингредиенты, чтобы они не подгорели.

Вылейте оставшуюся в кастрюле со спагетти воду и переложите макароны в сковороду, выключив огонь. Посыпьте тертым пармезаном и перемешайте. При подаче вновь добавьте тертый сыр.

Ранее портал «Городовой» рассказал, что добавить в рыбный фарш для сочных котлет.

Автор:
Татьяна Идулбаева
