Где стоит настоящий «мост №1» Петербурга: именно отсюда началась история города

Снаружи он кажется обычным, но именно этот мост помнит рождение Петербурга.

Первое сооружение, связавшее Заячий остров с «большой землёй», появилось здесь ещё в 1703 году — в год основания Петербурга. На месте современного Иоанновского моста стоял самый первый мост города: скромный, деревянный, наплавной.

По нему к Петропавловской крепости перебирались солдаты, строители, чиновники — все, кто участвовал в создании будущей столицы.

Мост, который можно было… сжечь

Петров мост был не просто переправой. Пётр I приказал делать его разводным и таким, чтобы в случае опасности его можно было быстро уничтожить — сжечь или утопить, чтобы враг не прошёл к крепости. Барки, деревянные пролёты, подъёмные части — всё продумано для обороны.

Первые карты Петербурга 1705 года уже показывают мост — единственный и важнейший на тот момент.

Как менялся мост, пока вокруг рос город

Иоанновский мост менялся вместе с Петербургом: от первого наплавного перехода на барках в 1703 году до подъёмного моста на сваях, построенного всего через три года.

В 1738-м здесь уже стояло солидное сооружение с каменными арками, ориентированное на Иоанновские ворота. В начале XIX века ему добавили гранитный парапет и новые пролёты, а позже — фонари и ограды, знакомые нам сегодня.

За три столетия мост десятки раз перестраивали и усиливали, пока в реставрациях XXI века ему наконец не вернули исторический облик — вместе с двуглавыми орлами на фонарях.

Сегодня Иоанновский мост выглядит скромно, но под его настилом скрываются слои трёх веков петербургской инженерии.

Мост, на котором появился самый знаменитый петербургский заяц

У опоры моста сидит металлический зайчик — символ спасшегося от наводнения зверька. Скульптуру установили в 2003 году, и с тех пор попасть монетой на её пьедестал стало туристическим ритуалом на удачу.

Почему этот мост — особенный

Иоанновский мост уникален тем, что именно здесь в 1703 году стояла первая переправа Петербурга, и только он сохраняет прямую связь с самым началом истории города.

Это был главный путь к Петропавловской крепости — фактически "нулевой точке" Северной столицы. Его внешний облик вобрал в себя черты различных эпох — от XVIII до XXI века, и ни один другой мост Петербурга не может похвастаться столь непрерывной и многослойной биографией.