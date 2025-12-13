Городовой / Город / Самый загадочный светофор Петербурга: прохожие замечают в нём странную деталь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Самый загадочный светофор Петербурга: прохожие замечают в нём странную деталь

Опубликовано: 13 декабря 2025 20:15
Необычный светофор
Самый загадочный светофор Петербурга: прохожие замечают в нём странную деталь
Городовой ру

Горожане останавливаются здесь не из-за машин — а из-за неожиданного светового сигнала.

Петербург любит маленькие чудеса — те, что не отмечены на картах и не занесены в путеводители. Одно из таких мест — на пересечении Гороховой улицы и Загородного проспекта, у дома № 70. Здесь уже несколько лет живёт самый милый светофор города.

Вместо привычного круга здесь появляется яркое красное сердечко. Небольшой, но очень заметный жест, который неожиданно превращает переход в место, куда хочется вернуться.

Почему он стал городской достопримечательностью

Сердце на светофоре быстро стало "маленькой доброй точкой" на карте города. Его увидели, начали показывать в соцсетях — и постепенно светофор превратился в локальную достопримечательность, пусть и без официального статуса.

Его особенно любят те, кто проходит здесь по утрам: даже хмурая погода выглядит мягче, когда навстречу вспыхивает небольшое красное сердечко.

Никакой легенды — просто тёплая деталь городской среды

Светофор не связан с мистикой или историческими сюжетами — он просто такой. Но иногда именно такие детали создают атмосферу куда сильнее, чем большие архитектурные жесты. Петербург — город, где ценят детали, и это сердечко вписывается в его характер удивительно органично.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью