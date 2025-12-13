Самый загадочный светофор Петербурга: прохожие замечают в нём странную деталь

Петербург любит маленькие чудеса — те, что не отмечены на картах и не занесены в путеводители. Одно из таких мест — на пересечении Гороховой улицы и Загородного проспекта, у дома № 70. Здесь уже несколько лет живёт самый милый светофор города.
Вместо привычного круга здесь появляется яркое красное сердечко. Небольшой, но очень заметный жест, который неожиданно превращает переход в место, куда хочется вернуться.
Почему он стал городской достопримечательностью
Сердце на светофоре быстро стало "маленькой доброй точкой" на карте города. Его увидели, начали показывать в соцсетях — и постепенно светофор превратился в локальную достопримечательность, пусть и без официального статуса.
Его особенно любят те, кто проходит здесь по утрам: даже хмурая погода выглядит мягче, когда навстречу вспыхивает небольшое красное сердечко.
Никакой легенды — просто тёплая деталь городской среды
Светофор не связан с мистикой или историческими сюжетами — он просто такой. Но иногда именно такие детали создают атмосферу куда сильнее, чем большие архитектурные жесты. Петербург — город, где ценят детали, и это сердечко вписывается в его характер удивительно органично.