Человек, построивший пол-Петербурга: кем на самом деле был архитектор Павел Сюзор

Большинство горожан знают его по Дому компании "Зингер" — но имя Павла Сюзора куда больше, чем одно знаменитое здание. Он был редким для своего времени архитектором: одновременно художником, инженером и мыслителем, который задавал стиль растущему Петербургу.
Французские корни и русское призвание
Его отец приехал в столицу из Франции и преподавал французскую словесность в Институте благородных девиц. Сюзор вырос в атмосфере европейской культуры, получил образование в Императорской академии художеств, затем — в Институте гражданских инженеров и даже прошёл экономические курсы. Такой набор знаний сделает из него архитектора нового типа — человека, который понимает и эстетику, и конструкцию, и город как сложный живой организм.
Пророк стиля: как он менял Петербург
Сюзор владел удивительной способностью сочетать традиции и новации. Он одинаково уверенно работал с эклектикой, модерном и формами историзма, подстраиваясь под нужды времени.
Здание компании "Зингер" — лучший пример: Сюзор проектировал его как инженер и как художник. Стальной каркас, огромные витражи, купольная башня — это был вызов стандартам старого города. И он был принят.
Шесть зданий на Невском — и целая улица от начала до конца
Только на Невском он построил шесть зданий, и каждое работает как акцент, как деталь, формирующая ритм проспекта.
Пушкинскую улицу он, по сути, создал заново: почти вся её историческая застройка — его работа. Там же находится и сквер с памятником Пушкину работы Опекушина, для которого Сюзор создал архитектурное обрамление.
Архитектор, который думал о здоровье города
Его называли даже "санитарным архитектором" — Сюзор спроектировал двенадцать городских бань, продумывая вентиляцию, водоснабжение и безопасность. Для конца XIX века это была важнейшая часть городской инфраструктуры, и он относился к ней столь же серьёзно, как к монументальным доходным домам.