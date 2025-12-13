Что перевесило чашу весов: почему Илья Носков перестал быть петербуржцем

Илья Носков, известный по работам на сцене и в кино, сообщил о своём переезде из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом артист рассказал в эфире программы на одном из федеральных телеканалов. Ключевой причиной перемен он назвал желание обновить свою жизнь и попробовать себя в новой среде.
По словам Носкова, он прожил в северной столице с 1993 года, однако с 1 марта оставил работу в театре на Васильевском острове и переехал в столицу. Сейчас актер трудится в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Он отметил:
«Многие в этой жизни ничего не меняют. Мне хочется поменять. Поэтому я меняю. Мне кажется, сейчас нужен был именно этот шаг. В жизни сейчас вот такой крутой поворот».
Артист признался, что часто чувствовал себя невостребованным в Петербурге, который, по его словам, живёт своей насыщенной жизнью и не нуждается в новых людях. Он считает город самодостаточным и не всегда открытым для перемен. Тем не менее, свои творческие обязательства в Петербурге Носков не оставляет.
Он продолжает играть в постановках театра на Васильевском: исполняет роль Астрова в «Дяде Ване», занят в спектакле «Орфей спускается в ад», а также работает на сцене вместе с братом в «Слуге двух господ».
«Я мотаюсь, естественно, я же на два города живу. В принципе, ничего не поменялось. Только трудовая книжка лежит там (в Москве), просто там более грандиозные планы», — отметил Носков.