Что перевесило чашу весов: почему Илья Носков перестал быть петербуржцем
Опубликовано: 13 декабря 2025 22:31
globallookpress.com
Городовой ру

Артист рассказал, что во время пребывания в Санкт-Петербурге испытывал чувство одиночества и ненужности.

Илья Носков, известный по работам на сцене и в кино, сообщил о своём переезде из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом артист рассказал в эфире программы на одном из федеральных телеканалов. Ключевой причиной перемен он назвал желание обновить свою жизнь и попробовать себя в новой среде.

По словам Носкова, он прожил в северной столице с 1993 года, однако с 1 марта оставил работу в театре на Васильевском острове и переехал в столицу. Сейчас актер трудится в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Он отметил:

«Многие в этой жизни ничего не меняют. Мне хочется поменять. Поэтому я меняю. Мне кажется, сейчас нужен был именно этот шаг. В жизни сейчас вот такой крутой поворот».

Артист признался, что часто чувствовал себя невостребованным в Петербурге, который, по его словам, живёт своей насыщенной жизнью и не нуждается в новых людях. Он считает город самодостаточным и не всегда открытым для перемен. Тем не менее, свои творческие обязательства в Петербурге Носков не оставляет.

Он продолжает играть в постановках театра на Васильевском: исполняет роль Астрова в «Дяде Ване», занят в спектакле «Орфей спускается в ад», а также работает на сцене вместе с братом в «Слуге двух господ».

«Я мотаюсь, естественно, я же на два города живу. В принципе, ничего не поменялось. Только трудовая книжка лежит там (в Москве), просто там более грандиозные планы», — отметил Носков.
Автор:
Юлия Аликова
