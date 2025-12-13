Не мишура и не блестки: дизайнер назвал главные цвета и тренды новогоднего декора 2026 года

В 2026 году новогоднее оформление уходит от яркого блеска и пластика в сторону мягкой, благородной атмосферы. Об этом «Городовому» рассказал дизайнер и председатель комиссии «Опоры России» по дизайну и архитектуре Андрей Радаев.
«Главная идея этого сезона — уютная роскошь. Мы уходим от излишнего блеска к глубоким, насыщенным цветам: изумрудному, винному, сапфировому. В моде сочетание натуральных фактур — дерева, бархата, вельвета — с деликатным металликом: бронза, старое золото, медь», — отметил эксперт.
Ёлка в этом году становится не просто украшением, а отражением характера дома. Вместо стандартных пластиковых шаров дизайнер советует использовать крупные бархатные банты, ленты и винтажные игрушки.
Всё чаще в декоре появляются вещи с историей — семейные реликвии, деревянные фигурки, сушёные апельсины и даже украшения ручной работы.
Такой стиль объединяет уют, тепло и ностальгию — без вычурности, но с чувством вкуса. Новый год-2026 обещает быть красивым, камерным и по-настоящему домашним.