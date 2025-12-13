Львы Соколова съедят переправу: узнайте, как на самом деле держится конструкция самого красивого моста в Петербурге

Кто на самом деле создал этих чугунных монстров, и где их отливали?

Санкт-Петербург — это переплетение водных артерий. Город насчитывает около девяти десятков рек, каналов и протоков, однако среди этого многообразия выделяется канал Грибоедова.

На взгляд многих, включая некоторых экспертов, это один из самых красивых каналов Северной столицы. Одетый в гранит, протяженностью чуть более 5 км, он берет начало в Мойке и завершает свой путь в Фонтанке.

Канал был проложен во времена царствования Екатерины II (1762—1796) по руслу небольшой речушки Кривуши. По мере того как территория вокруг застраивалась, дно углублялось, а набережная приобретала свой гранитный облик.

Первоначально район активно заселяли служащие морского ведомства.

В 1923 году канал получил новое имя — в честь Александра Сергеевича Грибоедова, русского драматурга и дипломата, который, кстати, проживал с 1816 по 1818 год неподалеку — в доме №104, у Харламова моста.

Феномен Грибоедовского канала: мостовое изобилие

Удивительным фактом, часто упускаемым из виду, является мостовое богатство этого канала. Он превосходит по числу переправ такие крупные водные артерии, как Нева (10 мостов), Фонтанка (15 мостов) и Мойка (15 мостов).

На канале Грибоедова их насчитывается 21. Только Обводный канал может похвастать большим количеством мостов — 26. По протяженности канал Грибоедова также превосходит прочие городские каналы, за исключением, опять же, Обводного.

Львиный мост: цепи, чугун и романтика

Предметом особого разговора становится не только сам канал, но и один из его уникальных мостов — Львиный мост.

Многие ошибочно относят его к висячим пешеходным сооружениям, чья несущая конструкция выполнена в виде цепей. Мост соединяет Спасский и Казанский острова.

В его создании принимали участие инженер-полковник Василий Андреевич Христанович и немецкий инженер-мостостроитель Вильгельм фон Треттер — один из ведущих специалистов своего времени в области мостостроения.

После утверждения проекта, в июле 1826 года мост принял первых пешеходов. Металлические части конструкции были изготовлены на заводе Карла Николаевича Берда — русского инженера и заводчика.

Скульптурная магия Павла Соколова

Особую, неповторимую атмосферу мосту придают скульптуры львов с пышными гривами — символы силы и могущества. Наряду с Банковским мостом, это один из самых красивых мостов Петербурга.

К сожалению, из-за огромного числа исторических достопримечательностей и катастрофической нехватки времени, широкий круг туристов часто упускает из виду этот выдающийся памятник архитектуры и мостостроения.

Автором этих величественных животных является Павел Петрович Соколов — академик Императорской Академии художеств и признанный мастер декоративной скульптуры.

Сфинксы на Египетском мосту, Грифоны на Банковском, или знаменитая Царскосельская “Девушка с кувшином” — лишь малая часть его известных работ.

Отлитые из чугуна скульптуры львов полые внутри, и именно в их чреве закреплена конструкция, удерживающая мост. Сами фигуры львов были отлиты на Александровском чугунолитейном заводе (ныне ПАО “Пролетарский завод”).

Узорчатая ограда, двухметровые львы с чудной гривой и само местоположение — на изгибе Грибоедовского канала — неизменно вызывают восхищение как у гостей, так и у постоянных жителей Северной столицы.

Мнение горожан: романтика и техническая деталь

Прогулка к Львиному мосту, одному из трех сохранившихся цепных пешеходных мостов города, завершается под аккомпанемент восторженных отзывов. Горожане отмечают:

«Мост удивительный! Романтичный! Недаром у моста часто работают кинематографисты. Особенно, если снимают исторический фильм. И само место тихое, созерцательное, несмотря на близость Театральной площади, улицы Декабристов! Там приятно гулять в любое время года!»

Восхищение вызывает и сама композиция:

«Очень интересная композиция львов, держащих в зубах мост».

Однако в среде знатоков существует техническое уточнение: