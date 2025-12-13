Что скрывают Ростральные колонны: внутри символа Петербурга оказалось совсем не то, что все думают

За знакомыми силуэтами скрывается неожиданное пространство, о котором большинство петербуржцев даже не догадывается.

Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова давно стали символом города — их видят миллионы, но почти никто не задумывается, что происходит внутри этих массивных оранжевых башен с корабельными носами. А между тем это не просто декоративные монументы, а настоящие инженерные сооружения, созданные в начале XIX века для навигации.

Внутри — лестницы, кладка XIX века и путь к огню

Каждая колонна полая. Внутри — винтовая лестница, спрятанная в толстой стене. По ней поднимались наверх те, кто отвечал за огни в чашах. На самой вершине устроена площадка с массивным металлическим треножником, а на нём — чаша-светильник.

Изначально здесь горел настоящий огонь: факелы, заправленные конопляным маслом. Их зажигали вечером, чтобы колонны служили маяками для кораблей, заходящих в гавань Санкт-Петербурга.

Позднее огонь становился электрическим, а с середины XX века — газовым. Сейчас его зажигают только по особым случаям, но принцип остаётся тем же.

Стены колонн изнутри — это кирпичная и каменная кладка начала XIX века, практически неизменившаяся со времён архитектора Тома де Томона. Между стенами проходит система металлических труб, по которым подводится газ к чашам.

Почему колонны устроены именно так

Архитектурная форма — классическая римская колонна-победительница с "рострами", носами кораблей. Но внутри — чистая инженерия: подъёмный колодец, лестница, площадка для обслуживания факела.

Если представить Ростральную колонну как маяк, сразу становится ясно, почему внутри спрятана винтовая лестница и коммуникации: нужен подъём к чаше, защищённый от ветра доступ к огню и достаточная высота, чтобы пламя было видно с Невы.

Так декоративная архитектура и практическая навигация соединились в одном объекте.

Почему о внутреннем устройстве почти никто не знает

Сегодня колонны закрыты — внутрь не попасть даже экскурсиям. Чтобы обслуживать огонь, используют наружные подъёмные конструкции, а лестницы внутри практически не применяются.

Поэтому большинство жителей и туристов даже не подозревают, что под яркой штукатуркой скрывается сложная система, напоминающая внутренности старинного маяка.