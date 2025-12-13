Городовой / Город / Куда на самом деле улетают петербуржцы: раскрыт список любимых зарубежных направлений — некоторые позиции удивят
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Куда на самом деле улетают петербуржцы: раскрыт список любимых зарубежных направлений — некоторые позиции удивят

Опубликовано: 13 декабря 2025 19:36
globallookpress.com
Куда на самом деле улетают петербуржцы: раскрыт список любимых зарубежных направлений — некоторые позиции удивят
Городовой ру

В петербургском аэропорту Пулково половина всех туристических рейсов зафиксирована по направлениям в Китай и Таиланд.

В течение 2025 года половина всех туристических поездок из аэропорта Пулково пришлась на Китай и Таиланд. Эти две страны оказались наиболее востребованными направлениями среди жителей Петербурга, отправляющихся за границу. Такое распределение маршрутов озвучил Леонид Сергеев, руководитель организации, управляющей аэропортом.

Также заметной популярностью пользовались Египет и Турция. По маршрутам в Египет отправлялось 40% туристов, тогда как рейсы в Турцию занимали долю в 20% от общего числа направлений. Эти страны замкнули лидирующую четверку по числу путешественников из Северной столицы.

К 2026 году в аэропорту ожидают дальнейшего увеличения числа приезжающих иностранных гостей. Уже сейчас отмечен прирост потока зарубежных туристов на 22%. Ожидается, что появление безвизового режима для посещения Китаем, Иорданией, Саудовской Аравией и Малайзией также будет способствовать росту интереса к Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью