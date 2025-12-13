Куда на самом деле улетают петербуржцы: раскрыт список любимых зарубежных направлений — некоторые позиции удивят

В течение 2025 года половина всех туристических поездок из аэропорта Пулково пришлась на Китай и Таиланд. Эти две страны оказались наиболее востребованными направлениями среди жителей Петербурга, отправляющихся за границу. Такое распределение маршрутов озвучил Леонид Сергеев, руководитель организации, управляющей аэропортом.
Также заметной популярностью пользовались Египет и Турция. По маршрутам в Египет отправлялось 40% туристов, тогда как рейсы в Турцию занимали долю в 20% от общего числа направлений. Эти страны замкнули лидирующую четверку по числу путешественников из Северной столицы.
К 2026 году в аэропорту ожидают дальнейшего увеличения числа приезжающих иностранных гостей. Уже сейчас отмечен прирост потока зарубежных туристов на 22%. Ожидается, что появление безвизового режима для посещения Китаем, Иорданией, Саудовской Аравией и Малайзией также будет способствовать росту интереса к Северной столице.