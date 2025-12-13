Городовой / Город / Где задают больше всего вопросов Путину: опубликован список регионов‑лидеров — и он удивляет
Где задают больше всего вопросов Путину: опубликован список регионов‑лидеров — и он удивляет

Опубликовано: 13 декабря 2025 21:24
Санкт-Петербург вошёл в пятёрку регионов с наибольшим количеством обращений граждан на программу «Итоги года с Путиным».

Петербург занял место среди пяти ведущих регионов по числу посланных на прямую линию обращений к президенту России. Наибольший интерес к участию проявили женщины старшего возраста — чаще всего свои вопросы направляли дамы старше 56 лет. Аналитики также выделили Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области как регионы с высокой активностью.

Программа с участием Владимира Путина, подводящая итоги года, намечена на 19 декабря, её начало запланировано на полдень по московскому времени. Приём вопросов стартовал 4 декабря и продлится до завершения прямого эфира. В преддверии события поступила информация, что количество отправленных обращений превысило миллион.

Наибольшую активность, как указывает статистика, проявляют следующие регионы:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Краснодарский край
  • Ростовская область
  • Свердловская область

В соцсетях и других каналах вопросов также немало, что подчеркивает интерес населения к возможности получить ответ главы государства.

