Где задают больше всего вопросов Путину: опубликован список регионов‑лидеров — и он удивляет

Петербург занял место среди пяти ведущих регионов по числу посланных на прямую линию обращений к президенту России. Наибольший интерес к участию проявили женщины старшего возраста — чаще всего свои вопросы направляли дамы старше 56 лет. Аналитики также выделили Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области как регионы с высокой активностью.
Программа с участием Владимира Путина, подводящая итоги года, намечена на 19 декабря, её начало запланировано на полдень по московскому времени. Приём вопросов стартовал 4 декабря и продлится до завершения прямого эфира. В преддверии события поступила информация, что количество отправленных обращений превысило миллион.
Наибольшую активность, как указывает статистика, проявляют следующие регионы:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Свердловская область
В соцсетях и других каналах вопросов также немало, что подчеркивает интерес населения к возможности получить ответ главы государства.