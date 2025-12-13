С какого числа петербургские школьники сменят парты на сугробы: Минпросвещения объявило даты зимних каникул

В Министерстве просвещения Российской Федерации уточнили рекомендуемые сроки зимних каникул для школьников на будущий учебный год. Ученикам общеобразовательных учреждений рекомендуется отдыхать с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, что соответствует девяти дням зимнего отпуска.
Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями не должна быть меньше одной недели, как установлено законодательством. Такие сроки закреплены в Федеральном календарном учебном плане и рассчитаны для обучающихся с первого по одиннадцатый классы.
Сообщается, что данные предложения Министерства просвещения носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения, однако большинство школ предпочитают придерживаться предложенного порядка.
В этот период школьники смогут полноценно отдохнуть перед продолжением обучения. О начале и окончании каникул родители и ученики узнают от администрации образовательных учреждений.