С какого числа петербургские школьники сменят парты на сугробы: Минпросвещения объявило даты зимних каникул
С какого числа петербургские школьники сменят парты на сугробы: Минпросвещения объявило даты зимних каникул

Опубликовано: 13 декабря 2025 20:39
globallookpress.com
С какого числа петербургские школьники сменят парты на сугробы: Минпросвещения объявило даты зимних каникул
Городовой ру

Министерство просвещения рекомендовало школам установить зимние каникулы с 31 декабря по 11 января.

В Министерстве просвещения Российской Федерации уточнили рекомендуемые сроки зимних каникул для школьников на будущий учебный год. Ученикам общеобразовательных учреждений рекомендуется отдыхать с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, что соответствует девяти дням зимнего отпуска.

Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями не должна быть меньше одной недели, как установлено законодательством. Такие сроки закреплены в Федеральном календарном учебном плане и рассчитаны для обучающихся с первого по одиннадцатый классы.

Сообщается, что данные предложения Министерства просвещения носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения, однако большинство школ предпочитают придерживаться предложенного порядка.

В этот период школьники смогут полноценно отдохнуть перед продолжением обучения. О начале и окончании каникул родители и ученики узнают от администрации образовательных учреждений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
