Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака

Опубликовано: 13 декабря 2025 09:15
Его строили в спешке и тишине, а история появления оказалась куда неожиданнее.

После крушения императорского поезда в Борках в 1888 году рабочие Экспедиции заготовления государственных бумаг решили поставить храм в благодарность за спасение Александра III и всей семьи. Строить отдельную церковь было слишком дорого — и архитектор Карл Маевский нашёл решение, редкое даже по меркам Петербурга: поместить храм прямо в административное здание Гознака, на третьем этаже.

Работы шли быстро, и уже 18 октября 1892 года храм преподобномученика Андрея Критского был освящён. В чине участвовал Иоанн Кронштадтский, а первым настоятелем стал будущий новомученик отец Философ Орнатский.

Скрытый интерьер и мастера, работавшие для Гознака

С улицы храм почти незаметен: его выдаёт лишь небольшое изображение крушения поезда, копия картины Ивана Макарова. Но внутри когда-то находился настоящий художественный ансамбль: энкаустика на колоннах, дубовый резной иконостас и иконы, написанные мастерами — среди них Адольф Шарлемань, Виктор Бобров и Д. В. Трунов.

Сюда поднимались рабочие фабрики — храм был рассчитан на 1500 человек и стал частью повседневной жизни огромного производственного комплекса.

Закрытие и возвращение

В 1920-е храм закрыли, превратив в общежитие, затем — в клуб фабрики. Лишь в 1990-е, после передачи здания Гознаку, здесь снова начались богослужения. В 2006 году, после реставрации, храм стал подворьем Константино-Еленинского монастыря.

Сегодня в его стенах хранится более семидесяти святынь — от частиц мощей святителя Николая до образа Богоматери "Троеручица".

Автор:
Елизавета Астахова
Город
