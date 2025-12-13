Новогодний тост с подвохом: россиян предупредили о риске нарваться на контрафактный алкоголь в канун праздника

В период перед праздниками на прилавках возрастает количество неоригинального алкоголя, предупредила доктор экономических наук, профессор Надежда Капустина, представляющая Финансовый университет при Правительстве России в беседе с «Лентой.ру».

По её словам, особенно внимательно к выбору спиртных напитков стоит относиться тем, кто предпочитает более доступные по цене товары. Риск приобрести подделку среди таких напитков всегда выше.

Эксперт советует при покупке не полениться проверить внешний вид бутылки: качество печати, наличие защитных наклеек и правильность оформления акцизных марок могут многое сказать о происхождении продукта.

Следует обратить внимание и на места склейки этикетки, разборчивость шрифта и возможные грамматические ошибки — подобные признаки часто указывают на кустарное производство.

Капустина рекомендует приобретать алкогольную продукцию в крупных торговых сетях, где обычно заботятся о своей репутации и тщательно контролируют поставщиков.

В то же время она предостерегает от покупок в небольших киосках, на стихийных рынках и в сомнительных точках продаж. По её словам, именно в таких местах чаще встречается спиртное сомнительного происхождения.

Наибольшую опасность для потребителя представляют подделки крепких напитков.

«Опасность этих напитков связана с тем, что они могут содержать метанол, технические примеси и сивушные масла в концентрациях, значительно превышающих допустимые.

Метиловый спирт, который подменяют подделкой из-за его дешевизны, вызывает тяжёлые отравления, а иногда смертельную дозу составляет всего несколько десятков миллилитров», — рассказала Капустина.

Кроме того, риску подделки подвергаются и такие напитки, как коньяк и виски. Капустина отмечает, что высокая цена оригинальных изделий, связанная со сложным процессом их изготовления, привлекает мошенников.

Они подделывают известные марки, используя дешёвый спирт, пищевые красители и искусственные ароматизаторы.

Подделки игристых вин и шампанского встречаются реже, поскольку для их изготовления требуется технология вторичного брожения и насыщения газом, но такие случаи всё же фиксируются.

Эксперт считает, что бдительность при покупке спиртного особенно важна перед праздниками, когда недобросовестные продавцы активнее предлагают подделку. Пренебрежение проверкой может привести не только к потере денег, но и к угрозе для здоровья и жизни.