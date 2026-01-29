Городовой / Полезное / Горшки после каждого цветка не меняю: 2 средства оттирают грязь, налет и минералы
Горшки после каждого цветка не меняю: 2 средства оттирают грязь, налет и минералы

Опубликовано: 29 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

На стенках любимых кашпо часто остаются трудно выводимые следы от земли или подкормок. Простая вода или обычное мыло с такими загрязнениями справляются не всегда.

Специалист по уборке дала простой совет, как легко вернуть горшкам чистоту, не повредив их поверхность. Для этого не понадобится долго замачивать изделия — оба средства действуют практически мгновенно.

Руководитель клининговой компании «Просто Чисто» Татьяна Лущикова пояснила: «Грунт обычно жирный, из-за этого происходит окрас. Можно попробовать убрать любым "Антижиром". Также подойдет хозяйственное мыло».

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
