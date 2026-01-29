Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее

В советские времена домашние кулинары часто проявляли чудеса изобретательности, используя самые обычные продукты. Одним из таких популярных и доступных блюд был фаршированный репчатый лук под аппетитной сырной корочкой.
Его могла себе позволить приготовить любая семья, а начинкой традиционно служил мясной фарш.
Ингредиенты:
- репчатый лук крупный, 6 шт.;
- мясной фарш, 300 г;
- сыр, 100 г;
- растительное масло, 2 ст. л.;
- сливочное масло, 50 г;
- петрушка, 70 г;
- соль, перец, специи, по вкусу.
Приготовление:
Очистите крупные луковицы и аккуратно вырежьте сердцевину, чтобы получились глубокие «чашечки». Мясной фарш соедините с размягчённым сливочным маслом, мелко нарезанной петрушкой, солью и вашими любимыми специями.
Получившейся начинкой плотно заполните луковицы. Сверху щедро посыпьте их тёртым сыром. Уложите заготовки на противень, смазанный растительным маслом, и запекайте около 40 минут при температуре 180 градусов. Для диетического варианта можно завернуть каждую луковицу в фольгу, исключив сыр.