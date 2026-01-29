Городовой / Полезное / Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее
Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее

Опубликовано: 29 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
фаршированные перцы
Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее
Фото: Городовой.ру

В советские времена домашние кулинары часто проявляли чудеса изобретательности, используя самые обычные продукты. Одним из таких популярных и доступных блюд был фаршированный репчатый лук под аппетитной сырной корочкой.

Его могла себе позволить приготовить любая семья, а начинкой традиционно служил мясной фарш.

Ингредиенты:

  • репчатый лук крупный, 6 шт.;
  • мясной фарш, 300 г;
  • сыр, 100 г;
  • растительное масло, 2 ст. л.;
  • сливочное масло, 50 г;
  • петрушка, 70 г;
  • соль, перец, специи, по вкусу.

Приготовление:

Очистите крупные луковицы и аккуратно вырежьте сердцевину, чтобы получились глубокие «чашечки». Мясной фарш соедините с размягчённым сливочным маслом, мелко нарезанной петрушкой, солью и вашими любимыми специями.

Получившейся начинкой плотно заполните луковицы. Сверху щедро посыпьте их тёртым сыром. Уложите заготовки на противень, смазанный растительным маслом, и запекайте около 40 минут при температуре 180 градусов. Для диетического варианта можно завернуть каждую луковицу в фольгу, исключив сыр.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
