Фиаско новинки АвтоВАЗа: почему падают продажи и спрос на Lada Iskra — объяснил автоэксперт Полезное
Удалять "волчки" или нет: Что делать с вертикальными побегами на груше и яблоне - правило Полезное
Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина Полезное
Собирал по стакану — теперь по ведру: обработка весной утраивает урожай смородины — секрет от деда Егора Полезное
Беру минтай и хлеб – а на выходе получаю шикарное блюдо за копейки: нежное, сочное и вкусное – лучше любой колбасы Полезное
«Частичка Ленинграда»: легендарные пышки останутся на Конюшенной

Опубликовано: 16 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Пышечная работае с 1958 года.

Историческая пышечная на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге продолжит функционировать: власти города продлят аренду помещения еще на три года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.​

Продление аренды

Единственная в Петербурге пышечная, где с советских времен подают аутентичные «Ленинградские пышки», останется на Большой Конюшенной, 25, литера А.

Губернатор Александр Беглов объявил о продлении аренды легендарного заведения на три года.

Заведение работает с 1958 года и стало визитной карточкой Северной столицы, любимой как местными жителями, так и гостями города.

Пышечная входит в список недвижимости Петербурга, ценной для горожан и подлежащей сохранению. Здание — объект культурного наследия федерального значения («Дом французской реформатской церкви с флигелями»).​

Автор:
Юлия Аликова
