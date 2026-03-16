«Частичка Ленинграда»: легендарные пышки останутся на Конюшенной

Историческая пышечная на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге продолжит функционировать: власти города продлят аренду помещения еще на три года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Продление аренды
Единственная в Петербурге пышечная, где с советских времен подают аутентичные «Ленинградские пышки», останется на Большой Конюшенной, 25, литера А.
Губернатор Александр Беглов объявил о продлении аренды легендарного заведения на три года.
Заведение работает с 1958 года и стало визитной карточкой Северной столицы, любимой как местными жителями, так и гостями города.
Пышечная входит в список недвижимости Петербурга, ценной для горожан и подлежащей сохранению. Здание — объект культурного наследия федерального значения («Дом французской реформатской церкви с флигелями»).