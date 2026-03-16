С появлением проталин от клещей - самое лучшее: 5 капель на обувь - и кровососы не приблизятся, можно и детям, и питомцам

С приходом весны наконец-то вышло солнце и стало тепло, но вместе с приятной погодой активизировались и клещи. К счастью, существуют естественные методы защиты от опасных паукообразных. Приятно, что обойтись при этом можно без химических спреев, пишет портал "Новый очаг".
Тимьяновое масло как натуральное средство
Научные данные подтверждают, что эфирные масла, например, тимьяна, проявляют высокую эффективность против клещей. Метод не только безопасен как для людей, так и для домашних питомцев, но и экономичен. В отличие от химических препаратов, которые характеризуются резким запахом и возможными негативными последствиями, эфирные масла обладают приятным ароматом и оказывают более мягкое воздействие.
Как повысить эффективность защиты
Эфирные масла склонны к быстрому испарению, поэтому для достижения наилучшего результата важно применять их правильно. Для обработки одежды важно в 50 мл спирта добавить 10 капель масла. Перед нанесением на кожу следует смешать 1 столовую ложку глицерина с 5 каплями эфирной основы. Наносите небольшое количество полученного состава на открытые участки кожи и клещи даже не приблизятся.
Личный опыт дачников
"С появлением проталин в нашем регионе от клещей нет никакого спасения. Они агрессивные, голодные и активные. Спасаюсь исключительно эфирными маслами. Особенно нравится запах тимьяна. Работает шикарно!", - рассказал Антон из Казани.
"Масло тимьяна использую для защиты от паразитов каждый год. Весной особенно активны клещи. Защищаю и себя, и внуков исключительно натуральными веществами", - поделился Станислав из Костромы.
