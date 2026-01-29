Пять табу турецкого стола: почему они не едят то, что обожаем мы

При погружении в быт иной культуры часто обнаруживаются поразительные различия, особенно заметные в кулинарных привычках.

Пожив в Измире — большом, но тихом городе на побережье Эгейского моря, — а не в типичном туристическом месте, можно увидеть, насколько иным является повседневное меню местных жителей по сравнению с российскими реалиями.

Майонез: “Тяжелый” враг вкуса

Первым и наиболее очевидным отличием стало полное равнодушие турок к майонезу. Хотя этот соус и присутствует в магазинах, местные жители его игнорируют.

На вопрос о причинах был получен однозначный ответ: майонез считается «тяжёлым» и вредным продуктом, который лишь “портит вкус блюда”.

Вместо него турки предпочитают создавать легкие, ароматные и полезные заправки. Их фаворит — греческий йогурт, смешанный с лимонным соком, чесноком, зеленью и специями. Этот чесночный соус стал настоящей заменой.

Теперь и в России стало популярно использовать его основу — иногда с добавлением горчицы и меда. Заправка салатов и блюд в Турции чаще всего обходится лишь оливковым маслом и лимонным соком.

Примечательно, что даже в шаурму и донеры соус добавляют отдельно, и в его основе — тот же йогурт.

Сметана: замена на ферментированные сливки

В магазинах Измира найти привычную нам сметану оказалось невозможно, несмотря на обилие молочной продукции. Хозяин квартиры, у которого снималась комната, дал ясное объяснение:

“Я пробовал вашу русскую сметану, она жирная, особенно летом в жару. Лучше используй йогурт, он легче, но такой же вкусный”.

В Турции вместо сметаны повсеместно используется густой йогурт. Если же возникает потребность в более высокой жирности, приобретают krema — по сути, сливки. Йогурт добавляют практически во все блюда.

Культ свежести: хлеб в Турции

Без хлеба турецкий стол немыслим — здесь существует настоящий культ этого продукта. Однако местный хлеб кардинально отличается от того, что привычен россиянам.

Местные жители игнорируют нарезанный батон в супермаркетных упаковках, который часто хранят в холодильнике по нескольку дней.

“Такой хлеб в Турции тоже продаётся, но местные на него даже не смотрят. Для них это бесполезный продукт, не имеющий ничего общего с настоящим хлебом”.

Турки едят исключительно свежую выпечку, предпочитая лепёшки, и убеждены, что хлеб необходимо отламывать руками — “якобы так намного вкуснее”. Подача магазинного батона на завтрак вызывает удивленные взгляды.

Молоко: напиток для сыроварения, а не для питья

Употребление обычного молока в качестве напитка удивило сильнее всего. Несмотря на огромное разнообразие молочных продуктов, цельное молоко в рационе взрослых турок практически отсутствует.

Они считают, что молоко “плохо усваивается и не приносит пользы взрослому организму”. Молоко продается в больших канистрах, поскольку используется для приготовления домашнего сыра и продуктов, схожих с творогом.

Вместо него турки обожают айран — кисломолочный напиток, которым запивают практически все: мясо, салаты, шаурму и даже бургеры. Каши, кстати, также не пользуются популярностью.

Игнорирование шипучих удовольствий

Последний продукт, который почти отсутствует в ежедневном рационе турок, — это сладкая газировка. Несмотря на доступность международных брендов, местные жители приобретают их крайне редко — в основном молодежь.

Турки твердо уверены, что газировка — не лучший способ утолить жажду, особенно в условиях продолжительной жары. При температуре, часто превышающей +35 градусов, они предпочитают не холодную воду или лимонад, а… горячий чай.

К чаю в Турции особое отношение — его пьют везде и всегда, от утреннего завтрака до вечернего отдыха в парке.

