КИО опровергает сомнения ЗакСа: зачем нужен комитет по земле в Петербурге

КИО прокомментировали информацию о сомнениях депутатов ЗакСа относительно необходимости существования комитета. Заявление распространила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, проект закона «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге» разрабатывался, в том числе для устранения замечаний Контрольно-счётной палаты, которая формируется ЗакСом и подотчётна ему.
Документ направлен на доработку городского законодательства, чтобы обеспечить справедливую стоимость участков.
Проект прошёл согласование с исполнительными органами, в том числе с комитетом финансов, и получил положительное заключение юридического комитета администрации губернатора.
26 января проект поддержала профильная комиссия ЗакСа без каких-либо замечаний.
КИО указывает, что за прошлый год было реализовано 47 участков под зданиями, а в аренду предоставлено свыше 10 тысяч участков.
В комитете считают, что заявления о серьёзных рисках для бизнеса после принятия закона не обоснованы и служат лишь для привлечения внимания прессы и горожан.
При голосовании в ЗакСе «за» проголосовали 35 депутатов, «против» — 4, один воздержался.
