КИО опровергает сомнения ЗакСа: зачем нужен комитет по земле в Петербурге
КИО опровергает сомнения ЗакСа: зачем нужен комитет по земле в Петербурге

Опубликовано: 29 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
КИО опровергает сомнения ЗакСа: зачем нужен комитет по земле в Петербурге
КИО опровергает сомнения ЗакСа: зачем нужен комитет по земле в Петербурге
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

КИО прокомментировали информацию о сомнениях депутатов ЗакСа относительно необходимости существования комитета. Заявление распространила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, проект закона «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге» разрабатывался, в том числе для устранения замечаний Контрольно-счётной палаты, которая формируется ЗакСом и подотчётна ему.

Документ направлен на доработку городского законодательства, чтобы обеспечить справедливую стоимость участков.

Проект прошёл согласование с исполнительными органами, в том числе с комитетом финансов, и получил положительное заключение юридического комитета администрации губернатора.

26 января проект поддержала профильная комиссия ЗакСа без каких-либо замечаний.

КИО указывает, что за прошлый год было реализовано 47 участков под зданиями, а в аренду предоставлено свыше 10 тысяч участков.

В комитете считают, что заявления о серьёзных рисках для бизнеса после принятия закона не обоснованы и служат лишь для привлечения внимания прессы и горожан.

При голосовании в ЗакСе «за» проголосовали 35 депутатов, «против» — 4, один воздержался.

Автор:
Юлия Аликова
