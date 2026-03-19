Пока не сошел снег малине - обязательно: пару горстей под кусты - и крупные ягоды погнут ветки

Первая подкормка малины по снегу

С приходом весны, когда природа только начинает просыпаться, опытные садоводы уже вовсю готовятся к новому сезону. И пока снег еще укрывает землю, самое время заложить фундамент будущего урожая. Один из самых простых, но при этом невероятно эффективных и экологичных способов – внесение древесной золы под малину, считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Зола – сокровище для сада

Древесная зола – это настоящий кладезь полезных веществ. Она богата калием, фосфором, кальцием и целым комплексом микроэлементов, необходимых для здорового роста растений. Отход прекрасно раскисляет почву и значительно укрепляет иммунитет зеленых питомцев.

Почему вносить золу лучше по снегу

1. Тающий снег становится естественным "транспортером", постепенно и равномерно доставляя все питательные вещества из золы прямо к корням растений. Никаких комков, только мягкое и бережное питание!

2. Удобрение начинает работать, как только почва оттаивает, давая деревьям и кустарникам мощный импульс для активного роста и развития с самого начала сезона.

3. Не нужно ждать, пока земля полностью просохнет и прогреется. Эти важные работы можно провести уже в марте, освободив время для других дел, когда сад полностью проснется.

Польза золы для малины

Особенно полезна древесная зола для малины. Это удобрение не только питает кусты, но и улучшает структуру почвы, создавая идеальные условия для обильного урожая. Благодаря высокому содержанию калия, зола способствует активному развитию корневой системы малины, что напрямую влияет на количество и качество ягод. Кроме того, малина предпочитает слабокислую почву (pH 5.5–6.5). Зола поможет нейтрализовать излишнюю кислотность, но важно использовать ее с осторожностью, чтобы не переборщить и не сделать почву слишком щелочной.

Как вносить

Вносить подкормку под кусты малины просто. Достаточно лишь разбросать золу на снег рядом с растениями из расчета одна горсть на одного представителя флоры.

Личный опыт дачника

"Пока снег лежит можно провести для малины очень мощную подкормку. При этом не стоит покупать дорогие препараты и долго возиться в саду. Просто раскидайте древесную золу под кусты и в процессе таяния снега она будет питать грунт и культуру. Проверено, что урожай после этой подкормки увеличится в несколько раз", - поделилась Варвара из Москвы.

