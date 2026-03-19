Клубнике после схода снега – обязательно: 1 ст. л. на 10 литров – и ягод видимо-невидимо, крупные и сладкие

Опубликовано: 19 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Как ухаживать за клубникой после схода снега

С приходом тепла начинается ответственный период для садоводов, поскольку именно сейчас закладывается фундамент будущего урожая клубники. Кустики только проснулись и нуждаются в заботе после зимовки.

Наведение порядка на грядках

После схода снега проведите тщательную уборку. Уберите старую мульчу, где могли зимовать вредители, удалите все сухие листья, после этого прорыхлите почву на расстоянии 10 см от розеток.

Защита от болезней и вредителей

После уборки проведите профилактическую обработку. Для этого подойдут медьсодержащие фунгициды: бордоская жидкость, «Хом» или «Абига-Пик». Разведите раствор по инструкции и опрыскайте кусты и землю вокруг. Также можно обработать клубнику горячей водой из лейки против клеща и долгоносика.

Первая весенняя подкормка

Для роста зелени клубнике нужен азот, поскольку без здоровой листвы крупные ягоды не вырастут. Но важна мера, чтобы избежать «жирования». Подойдут минеральные удобрения: аммиачная или кальциевая селитра (1 ст. л. на 10 л воды) либо мочевина. Из органики можно использовать настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:15).

Мульчирование почвы

Завершающий этап - новое мульчирование сухими опилками. Это сохранит влагу и задержит сорняки. В сырую погоду с мульчированием лучше повременить, чтобы почва хорошо прогрелась, сообщает "Садоеж".

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать вечные мобильные грядки.

