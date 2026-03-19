Школьники Кировского района шефствуют над символом блокадного Ленинграда

Школьники создадут документальное видео об истории Блокадного трамвая.

Школа №493 из Кировского района Санкт-Петербурга взяла под опеку памятник Блокадному трамваю. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

Школьники участвуют во Всероссийском конкурсе первичных отделений «Движение первых». На третьем этапе «Первые рядом» ребята выбрали памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек как объект для долгосрочной социально полезной работы, отметили в пресс-службе компании.

Блокадный трамвай — яркий символ стойкого Ленинграда и героизма его жителей. 15 апреля, в день возобновления трамвайного движения в блокадном городе, кадеты школы №493 будут нести почётный караул у памятника и возложат к нему цветы.

Также ребята снимут документальный ролик об истории Блокадного трамвая и отправятся на экскурсию в Трамвайный парк №8.