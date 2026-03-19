Школьники Кировского района шефствуют над символом блокадного Ленинграда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Школьники Кировского района шефствуют над символом блокадного Ленинграда

Опубликовано: 19 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Школьники создадут документальное видео об истории Блокадного трамвая.

Школа №493 из Кировского района Санкт-Петербурга взяла под опеку памятник Блокадному трамваю. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

Школьники участвуют во Всероссийском конкурсе первичных отделений «Движение первых». На третьем этапе «Первые рядом» ребята выбрали памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек как объект для долгосрочной социально полезной работы, отметили в пресс-службе компании.

Блокадный трамвай — яркий символ стойкого Ленинграда и героизма его жителей. 15 апреля, в день возобновления трамвайного движения в блокадном городе, кадеты школы №493 будут нести почётный караул у памятника и возложат к нему цветы.

Также ребята снимут документальный ролик об истории Блокадного трамвая и отправятся на экскурсию в Трамвайный парк №8.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью