Подмерзшей розе - прежде всего: "реанимация" королевы клумбы - после такого зацветет пуще прежнего

Как спасти замерзшую розу после схода снега

Розы плохо переносят зиму, поэтому после схода снега часто можно увидеть печальную картину. Если растение подмерзло и почернело, то придется предпринимать меры. Не стоит отчаиваться и выкапывать розу, ведь можно подарить ей «вторую жизнь», если все сделать правильно.

Как проверить розу

Для начала необходимо понять, есть ли у растения шанс на выживание. Для этого следует взять секатор, сделать срез на почерневшем побеге. Если ткань внутри светло-зеленая или белая, то растение является живым. Обрезать почерневший срез нужно до тех пор, пока не появится живая ткань.

Как спасти розу

«Возьмите обычную пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном, наденьте ее на пеньки горлышком вверх и слегка вдавите в землю. Получается простая тепличка, которая удерживает тепло и влагу у основания куста», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».

Сразу после этого следует приступать к подкормке. Для приготовления потребуется:

сульфат магния – 20 г;

вода – 10 литров.

«Весь объем выливаем через горлышко бутылки в несколько приемов — сразу не впитается. Магний стимулирует рост новых побегов и помогает корням активнее работать после зимы», - рассказывает источник.

Через две недели необходимо провести подкормку кальциевой селитрой. Для этого будет использоваться такая же дозировка, как и с сульфатом магния. Правильное укрытие и два удобрения позволят «королеве цветов» полностью восстановиться.

