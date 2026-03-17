Осталось 4 дня: когда и как сеять баклажаны в марте 2026 года: Лунный календарь, правила, советы эксперта

Рекомендации по посеву баклажанов в марте 2026 года

Многие дачники ценят баклажаны за их диетические свойства. К тому же, при грамотной кулинарной обработке они поражают своим превосходным вкусом. Традиционно, этот овощ культивируют, начиная с рассады. Эксперты портала "Антонов сад" дали несколько важных рекомендацией по посеву "сиреневой" культуры.

Особенности сортов

Для определения ключевых сроков посева баклажанов на рассаду в 2026 году, следует принимать во внимание особенности каждого сорта. К примеру, рассада ранних представителей, как правило, переносится на постоянное место (будь то теплица или открытый грунт) по достижении 62–64 дней. Для сортов среднего срока созревания идеальным будет возраст 68–69 дней. Позднеспелые гибриды лучше всего высаживать на постоянное место, когда им исполнится около 75 суток, возможно, несколько дней спустя.

Лунный календарь на март 2026 года

Благоприятные дни для посева баклажанов по Лунному календарю в марте - 22, 23, 26, 27 числа. К неблагоприятным относятся 19, 21 и 29 марта.

Подготовка семян

Не стоит забывать и о таком важном аспекте, как подготовка семян к посеву. Перед посевом семена баклажанов рекомендуется замочить в теплой воде или стимуляторе роста, а также провести дезинфекцию для профилактики заболеваний. Это способствует более быстрому и дружному прорастанию, а также повышает устойчивость будущих всходов к неблагоприятным факторам.

"При выборе даты посева семян баклажанов на рассаду в 2026 году, комбинируйте рекомендации Лунного календаря, учитывайте сроки созревания выбранных сортов, прогнозируемую погоду и климатические особенности вашего региона. Тщательная подготовка и правильный расчет сроков — залог получения крепкой и здоровой рассады", - поделилась опытом Ирина из Волгограда.

