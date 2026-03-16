Когда пикировать томаты: признаки готовности рассады, точные сроки, советы агронома - важно не торопиться

Важные признаки готовности рассады томатов к пикировке

Пересадка рассады томатов - один из ключевых этапов в процессе выращивания здоровых и крепких растений. Суть процедуры заключается в том, что молодые сеянцы аккуратно пересаживают из общего контейнера в отдельные емкости с питательным грунтом. Это способствует более интенсивному развитию корней и укреплению иммунитета молодых сеянцев.

Не стоит опасаться этой манипуляции! Томаты хорошо переносят пересадку, считает кандидат сельскохозяйственных наук и эксперт портала "Антонов сад" Николай Хромов. Поэтому очень важно не откладывать этот момент в долгий ящик, чтобы рассада не успела перерасти и не ослабла.

Когда лучше проводить пересадку

Обычно пикировку проводят, когда у сеянцев появляются первые настоящие листочки, а не семядоли. Как правило, это происходит примерно через три с половиной недели после посева семян.

"Однако сроки могут немного меняться в зависимости от сорта томатов и условий выращивания. Например, при более прохладной температуре всходы могут появиться позже, а в теплом и влажном помещении - раньше", - подчеркивает эксперт.

Признаки готовности рассады к пересадке

Во-первых, толщина стебля не должна превышать десяти миллиметров, а высота - примерно пяти сантиметров. Во-вторых, на растении должно сформироваться не менее трех листочков. В-третьих, растения с виду должны быть здоровыми.

Чтобы рассада не перерастала, ее нужно постепенно закаливать. Для этого можно сначала приоткрывать окно для проветривания, но лучше выносить рассаду на свежий воздух. Это поможет укрепить растение и сделать стебель более толстым. Начинать закаливание рекомендуется с пятнадцати минут на улице, постепенно увеличивая время.

После пикировки важно обеспечить рассаде правильный уход, чтобы она быстро адаптировалась к новым условиям и продолжила активный рост.

