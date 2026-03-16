Когда пикировать томаты: признаки готовности рассады, точные сроки, советы агронома - важно не торопиться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фиаско новинки АвтоВАЗа: почему падают продажи и спрос на Lada Iskra — объяснил автоэксперт Полезное
Удалять "волчки" или нет: Что делать с вертикальными побегами на груше и яблоне - правило Полезное
Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина Полезное
Собирал по стакану — теперь по ведру: обработка весной утраивает урожай смородины — секрет от деда Егора Полезное
Беру минтай и хлеб – а на выходе получаю шикарное блюдо за копейки: нежное, сочное и вкусное – лучше любой колбасы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда пикировать томаты: признаки готовности рассады, точные сроки, советы агронома - важно не торопиться

Опубликовано: 16 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Важные признаки готовности рассады томатов к пикировке 

Пересадка рассады томатов - один из ключевых этапов в процессе выращивания здоровых и крепких растений. Суть процедуры заключается в том, что молодые сеянцы аккуратно пересаживают из общего контейнера в отдельные емкости с питательным грунтом. Это способствует более интенсивному развитию корней и укреплению иммунитета молодых сеянцев.

Не стоит опасаться этой манипуляции! Томаты хорошо переносят пересадку, считает кандидат сельскохозяйственных наук и эксперт портала "Антонов сад" Николай Хромов. Поэтому очень важно не откладывать этот момент в долгий ящик, чтобы рассада не успела перерасти и не ослабла.

Когда лучше проводить пересадку

Обычно пикировку проводят, когда у сеянцев появляются первые настоящие листочки, а не семядоли. Как правило, это происходит примерно через три с половиной недели после посева семян.

"Однако сроки могут немного меняться в зависимости от сорта томатов и условий выращивания. Например, при более прохладной температуре всходы могут появиться позже, а в теплом и влажном помещении - раньше", - подчеркивает эксперт.

Признаки готовности рассады к пересадке

Во-первых, толщина стебля не должна превышать десяти миллиметров, а высота - примерно пяти сантиметров. Во-вторых, на растении должно сформироваться не менее трех листочков. В-третьих, растения с виду должны быть здоровыми.

Чтобы рассада не перерастала, ее нужно постепенно закаливать. Для этого можно сначала приоткрывать окно для проветривания, но лучше выносить рассаду на свежий воздух. Это поможет укрепить растение и сделать стебель более толстым. Начинать закаливание рекомендуется с пятнадцати минут на улице, постепенно увеличивая время.

После пикировки важно обеспечить рассаде правильный уход, чтобы она быстро адаптировалась к новым условиям и продолжила активный рост.

Ранее портал "Городовой" рассказал как эффективно защититься от клещей весной.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью